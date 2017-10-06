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    В пункте Эйричай на реке Ганых отмечено повышение уровня воды на 42 см

    06.10.2017 [15:54]

    Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

    В связи с интенсивными дождями ливневого характера, прошедшими в Азербайджане в предыдущие дни, в некоторых реках, в основном Лянкяран-Астаринского региона, значительно повысился уровень воды.

    Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

    Водность рек Губа-Хачмазского региона Большого Кавказа составила 110-180 процентов от десятидневной нормы, рек Малого Кавказа – 120-280, Лянкяран-Астаринского региона – 200-600, в Нахчыванской АР - 190 процентов от нормы.

    6 октября в пункте Гырагкесемен отмечено понижение уровня воды на 18 см. Расход воды 145 кубометров в секунду, что составляет 90 процентов от десятидневной нормы.

    В пункте Эйричай на реке Ганых отмечено повышение уровня воды на 42 см. Расход воды 146 кубометров в секунду, что составляет 153 процента от десятидневной нормы.

    В нижнем течении реки Кура в основном наблюдается повышение уровня воды. Так, в пункте Сурра отмечено повышение уровня воды на 10 см, Ширване – на 18 см, Сальяне – на 14 см, а в пункте Банка отмечено понижение уровня воды на 2 см. В пункте Новрузлу реки Араз отмечено повышение уровня воды на 40 см.

    В настоящее время уровень воды в пунктах нижнего течения Куры составляет в Сурре – 436 см, Ширване – 313, Сальяне – 264, Банке - 213, в пункте Новрузлу реки Араз – 140 см.

     

    AZERTAG.AZ :В пункте Эйричай на реке Ганых отмечено повышение уровня воды на 42 см
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