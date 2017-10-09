Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

В нижнем течении реки Кура наблюдается понижение уровня воды. Так, в пункте Сурра отмечено понижение уровня воды на 26 см, Ширване – на 14 см, в Сальяне - на 8 см, Банке – на 3 см. В пункте Новрузлу реки Араз отмечено понижение уровня воды на 40 см.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Водность рек Губа-Хачмазского региона Большого Кавказа составила 110-170 процентов от десятидневной нормы, рек Малого Кавказа – 100-220, Лянкяран-Астаринского региона – 60-110 в Нахчыванской АР - 190 процентов от нормы.

9 октября в пункте Гырагкесемен отмечено понижение уровня воды на 3 см. Расход воды 123 кубометра в секунду, что составляет 76 процентов от десятидневной нормы.

В пункте Эйричай на реке Ганых отмечено понижение уровня воды на 8 см. Расход воды 58 кубометров в секунду, что составляет 61 процент от десятидневной нормы.

В настоящее время уровень воды в пунктах нижнего течения Куры составляет в Сурре – 406 см, Ширване – 329, Сальяне – 264, Банке - 214, в пункте Новрузлу реки Араз – 130 см.