Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

В нижнем течении реки Кура особых изменений в уровне воды не наблюдается. Так, в пункте Сальян отмечено повышение уровня воды на 6 см, Ширване – на 2 см, в пункте Сурра отмечено понижение уровня воды на 6 см, Банке - на 8 см. В пункте Новрузлу реки Араз отмечено повышение уровня воды на 23 см.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Водность рек Губа-Хачмазского региона Большого Кавказа составила 110-120 процентов от десятидневной нормы, рек Малого Кавказа – 100-120, Лянкяран-Астаринского региона – 40-70 в Нахчыванской АР - 180 процентов от нормы.

20 октября в пункте Гырагкесемен отмечено понижение уровня воды на 14 см. Расход воды 215 кубометров в секунду, что составляет 127 процентов от десятидневной нормы.

В пункте Эйричай на реке Ганых отмечено понижение уровня воды на 6 см. Расход воды 80 кубометров в секунду, что составляет 75 процентов от десятидневной нормы.

В настоящее время уровень воды в пунктах нижнего течения Куры составляет в Сурре – 366 см, Ширване – 251, Сальяне – 230, Банке - 197, в пункте Новрузлу реки Араз – 98 см.