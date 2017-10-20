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    В пункте Новрузлу реки Араз отмечено повышение уровня воды на 23 см

    20.10.2017 [15:21]

    Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

    В нижнем течении реки Кура особых изменений в уровне воды не наблюдается. Так, в пункте Сальян отмечено повышение уровня воды на 6 см, Ширване – на 2 см, в пункте Сурра отмечено понижение уровня воды на 6 см, Банке - на 8 см. В пункте Новрузлу реки Араз отмечено повышение уровня воды на 23 см.

    Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

    Водность рек Губа-Хачмазского региона Большого Кавказа составила 110-120 процентов от десятидневной нормы, рек Малого Кавказа – 100-120, Лянкяран-Астаринского региона – 40-70 в Нахчыванской АР - 180 процентов от нормы.

    20 октября в пункте Гырагкесемен отмечено понижение уровня воды на 14 см. Расход воды 215 кубометров в секунду, что составляет 127 процентов от десятидневной нормы.

    В пункте Эйричай на реке Ганых отмечено понижение уровня воды на 6 см. Расход воды 80 кубометров в секунду, что составляет 75 процентов от десятидневной нормы.

    В настоящее время уровень воды в пунктах нижнего течения Куры составляет в Сурре – 366 см, Ширване – 251, Сальяне – 230, Банке - 197, в пункте Новрузлу реки Араз – 98 см.

    AZERTAG.AZ :В пункте Новрузлу реки Араз отмечено повышение уровня воды на 23 см
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