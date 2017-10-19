В пятницу на территории страны будет преобладать безоблачная погода

Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 20 октября.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Прогнозируется временами усиливающийся северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13, днем 18-21 градус тепла, в Баку ночью 11-13, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем 55-65 процентов.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем - 19-24 градуса тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем 19-23 градуса тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью 0-5, днем 9-14 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 19-24 градуса тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах в основном без осадков. Утром в горах ожидается туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.