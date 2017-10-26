В пятницу в столице будет преобладать облачная погода

Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 октября.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода. Утром местами возможны туман и моросящий дождь. Временами усиливающийся северо-западный ветер во вторую половину дня сменится на северо-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем 16-19 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем - 20-25 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах утром и вечером в некоторых местах ожидаются грозы и дождь, временами возможен туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем 11-16 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман, ближе к ночи возможен моросящий дождь. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12, днем 15-20 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в некоторых местах ожидаются дожди. Утром местами возможен туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 9-14 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидаются туман и изморось. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 18-23 градуса тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах местами возможны дожди. В горах ожидается туман. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-12, днем 16-19 градусов тепла, в горах ночью 4-9, днем 10-15 градусов тепла.