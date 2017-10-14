В рамках Всемирного месяца борьбы против рака груди в Баку проводится кампания

Баку, 14 октября, Азиз Мамедов, АЗЕРТАДЖ

В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения октябрь был объявлен месяцем борьбы против рака молочной железы. Международным символом борьбы с этим заболеванием стала розовая ленточка. Розовый — это цвет жизни, красоты и здоровья, символизирующий все то, что прямо противоположно раку.

Вот уже более 20 лет в это время года общественные организации и правительства многих стран особо акцентируют внимание на профилактике и лечении этого заболевания. В Азербайджане также традиционно проводятся образовательные мероприятия и социальные акции, призванные обратить внимание на необходимость регулярного обследования и профилактики рака. Одно из таких мероприятий прошло сегодня в Баку. Кампания против рака молочной железы, организованная Национальным центром онкологии совместно с сетью магазинов «IDEAL», проводится при поддержке косметической компании Estee Lauder Group в сети магазинов IDEAL, расположенных в Gənclik Mall, 28 Mall и его филиалах .

В эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ заведующая маммологическим отделениеи “Гадын дунъясы” Национального центра онкологии Севиндж Рагимзаде отметила, что основная цель кампании - повысить осведомленность о болезни и обеспечить своевременное выявление и лечение. «Рак молочной железы - самый распространенный вид злокачественных новообразований среди женщин во всем мире. В настоящее время многие организации, компании и бренды присоединяются к борьбе с этой страшной болезнью, которой страдает каждая восьмая женщина. Рост заболеваемости связан с экологическими факторами, с ростом ожидаемой продолжительности жизни, возрастающей урбанизацией и современным образом жизни. Однако эти печальные цифры можно значительно снизить. Как известно, сегодня рак молочной железы на ранних стадиях можно практически полностью вылечить. Считаю важным проведение профилактических мер для предотвращения болезни, и советую женщинам после 35 лет проходить маммографию, поскольку это самый современный и точный метод обследования для выявления рака молочной железы. Компания Estee Lauder начала проводить акции, посвященные борьбе с раком молочной железы, с 1992 года и выбрала символом этих акций розовую ленту. Во время нынешней кампании IDEAL также представляет ее участникам розовые ленты. Помимо этого, в ходе кампании во всех филиалах сети магазинов IDEAL будут розданы информационные буклеты о том, как предотвратить рак», - отметила в заключение С.Рагимзаде.