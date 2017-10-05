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    В реках Лянкяран-Астаринского региона зафиксировано резкое повышение уровня воды

    05.10.2017 [17:41]

    Баку, 5 октября, АЗЕРТАДЖ

    В последнее время в результате интенсивных дождей в большинстве регионов республики зафиксировано повышение уровня воды в реках. В частности, резкий рост наблюдается в реках Лянкяран-Астаринского региона. Уровень воды реки Лянкяранчай повысился на 150 см, Вельвелечая - на 57 см, в результате чего в этих реках наблюдались наводнения и сели. При этом наибольший рост был зарегистрирован вечером 4 октября.

    Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сообщил главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

    А.Вердиев отметил, что уже начиная с сегодняшнего дня, уровень воды в реках сократился. Есть вероятность, что и в последующие дни будет наблюдаться понижение уровня воды в реках.

    Главный гидролог также отметил, что наблюдаемое в результате интенсивных дождей повышение водности в реках южного региона характерно для осени.

    AZERTAG.AZ :В реках Лянкяран-Астаринского региона зафиксировано резкое повышение уровня воды
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