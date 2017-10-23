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    В реках республики наблюдается понижение уровня воды

    23.10.2017 [14:25]

    Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

    В нижнем течении реки Кура наблюдается понижение уровня воды. Так, в пунктах Ширван и Банка отмечено понижение уровня воды на 4 см, Сальяне – на 14 см, в Сурре - на 11 см. В пункте Новрузлу реки Араз отмечено понижение уровня воды на 6 см.

    Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

    Водность рек Губа-Хачмазского региона Большого Кавказа составила 120-130 процентов от десятидневной нормы, рек Малого Кавказа – 90-110, Лянкяран-Астаринского региона – 40-60 в Нахчыванской АР - 150 процентов от нормы.

    23 октября в пункте Гырагкесемен отмечено понижение уровня воды на 10 см. Расход воды 142 кубометра в секунду, что составляет 86 процентов от десятидневной нормы.

    В пункте Эйричай на реке Ганых отмечено понижение уровня воды на 5 см. Расход воды 59 кубометров в секунду, что составляет 64 процента от десятидневной нормы.

    В настоящее время уровень воды в пунктах нижнего течения Куры составляет в Сурре – 344 см, Ширване – 231, Сальяне – 181, Банке - 183, в пункте Новрузлу реки Араз – 80 см.

    AZERTAG.AZ :В реках республики наблюдается понижение уровня воды
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