В реках республики наблюдается понижение уровня воды

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

В нижнем течении реки Кура наблюдается понижение уровня воды. Так, в пунктах Ширван и Банка отмечено понижение уровня воды на 4 см, Сальяне – на 14 см, в Сурре - на 11 см. В пункте Новрузлу реки Араз отмечено понижение уровня воды на 6 см.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Водность рек Губа-Хачмазского региона Большого Кавказа составила 120-130 процентов от десятидневной нормы, рек Малого Кавказа – 90-110, Лянкяран-Астаринского региона – 40-60 в Нахчыванской АР - 150 процентов от нормы.

23 октября в пункте Гырагкесемен отмечено понижение уровня воды на 10 см. Расход воды 142 кубометра в секунду, что составляет 86 процентов от десятидневной нормы.

В пункте Эйричай на реке Ганых отмечено понижение уровня воды на 5 см. Расход воды 59 кубометров в секунду, что составляет 64 процента от десятидневной нормы.

В настоящее время уровень воды в пунктах нижнего течения Куры составляет в Сурре – 344 см, Ширване – 231, Сальяне – 181, Банке - 183, в пункте Новрузлу реки Араз – 80 см.