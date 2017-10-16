В реках республики в основном наблюдается понижение уровня воды

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

В нижнем течении реки Кура в основном наблюдается понижение уровня воды. Так, в пункте Сурра отмечено понижение уровня воды на 3 см, Ширване – на 10 см, в пункте Банке отмечено повышение уровня воды на 2 см, а в пункте Сальян особых изменений в уровне воды не наблюдается. В пункте Новрузлу реки Араз отмечено понижение уровня воды на 2 см.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Водность рек Губа-Хачмазского региона Большого Кавказа составила 120-130 процентов от десятидневной нормы, рек Малого Кавказа – 120-160, Лянкяран-Астаринского региона – 50-70 в Нахчыванской АР - 180 процентов от нормы.

16 октября в пункте Гырагкесемен отмечено понижение уровня воды на 10 см. Расход воды 142 кубометра в секунду, что составляет 84 процента от десятидневной нормы.

В пункте Эйричай на реке Ганых особых изменений в уровне воды не наблюдается. Расход воды 101 кубометр в секунду, что составляет 94 процента от десятидневной нормы.

В настоящее время уровень воды в пунктах нижнего течения Куры составляет в Сурре – 378 см, Ширване – 263, Сальяне – 210, Банке - 199, в пункте Новрузлу реки Араз – 106 см.