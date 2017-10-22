В результате провокации армян погиб наш военнослужащий

Баку, 22 октября, АЗЕРТАДЖ

22 октября в результате нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана солдат Зейналов Джаббар Фируддин оглу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Министерства обороны, в последние дни представители различных властных структур Армении, в том числе министр иностранных дел Эдвард Налбандян, выступали с ложными и клеветническими заявлениями о якобы гибели армянского военнослужащего в результате обстрела с азербайджанской стороны. Распространенные позже сообщения о том, что армянский военнослужащий погиб от выстрела своего же сослуживца, еще раз доказывают необоснованность подобных заявлений высокопоставленных лиц Армении и являются свидетельством криминализации армии противника, а также царствующего в ней хаоса.

Подобными лицемерными и безответственными заявлениями руководство Армении пытается сформировать у международной общественности и армянского народа ложное мнение о реальной ситуации на линии противостояния войск, а также оправдать свои провокации и избежать ответственности.

Министерство обороны заявляет, что вся ответственность за провокацию противника на линии фронта ложится на криминальное военно-политическое руководство Армении.