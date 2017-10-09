В русских школах в Латвии через три года почти все предметы будут преподавать на латышском языке

Рига, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

С 2020-2021 учебного года школы национальных меньшинств в Латвии перейдут на преподавание почти всех предметов на латышском языке. На русском учащиеся будут осваивать только свой родной язык, литературу и связанные с культурой и историей предметы. Это предусматривает разработанная Министерством образования и науки республики реформа в сфере образования, которую представил в пятницу на специальной пресс-конференции глава ведомства Карлис Шадурскис.

Как отметил глава Министерства образования и науки, подготовлена реформа в сфере образования в школах нацменьшинств и общественной интеграции. В рамках этих нововведений уже с будущего учебного года централизованные экзамены в школах нацменьшинств учащиеся должны будут сдавать только на государственном языке.

Новые стандарты обучения со следующего учебного года коснутся и дошкольных учреждений для детей нацменьшинств.

Нигяр Джафарли

собкор АЗЕРТАДЖ

Рига