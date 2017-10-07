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    В сборной Хорватии сменился главный тренер

    07.10.2017 [16:51]

    Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

    Хорватский футбольный союз официально объявил об уходе Анте Чачича с поста главного тренера сборной Хорватии.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, данное решение было принято после домашней ничьей с командой Финляндии (1:1), которая поставила под угрозу выход хорватской сборной на чемпионат мира — 2018.

    Новым главным тренером национальной команды стал 50-летний Златко Далич, предыдущим местом работы которого был эмиратский «Аль-Айн».

    9 октября сборная Хорватии сыграет в Киеве с командой Украины в решающем матче отборочного турнира.

    В таблице группы «I» хорваты располагаются на второй строчке, отставая на два очка от лидирующей Исландии и имея в активе столько же очков, сколько украинцы.

    Чачич возглавил сборную Хорватии в сентябре 2015 года и дошел с ней до 1/8 финала Евро-2016, где хорваты уступили сборной Португалии (0:1).

    AZERTAG.AZ :В сборной Хорватии сменился главный тренер
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