В сборной Хорватии сменился главный тренер

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

Хорватский футбольный союз официально объявил об уходе Анте Чачича с поста главного тренера сборной Хорватии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, данное решение было принято после домашней ничьей с командой Финляндии (1:1), которая поставила под угрозу выход хорватской сборной на чемпионат мира — 2018.

Новым главным тренером национальной команды стал 50-летний Златко Далич, предыдущим местом работы которого был эмиратский «Аль-Айн».

9 октября сборная Хорватии сыграет в Киеве с командой Украины в решающем матче отборочного турнира.

В таблице группы «I» хорваты располагаются на второй строчке, отставая на два очка от лидирующей Исландии и имея в активе столько же очков, сколько украинцы.

Чачич возглавил сборную Хорватии в сентябре 2015 года и дошел с ней до 1/8 финала Евро-2016, где хорваты уступили сборной Португалии (0:1).