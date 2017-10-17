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    В среду на территории страны будет преобладать безоблачная погода

    17.10.2017 [15:04]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 18 октября.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в среду в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится на южный.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем 16-20 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем 18-20 градусов тепла.

    Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90, днем 60-70 процентов.

    В Нахчыванской Автономной Республике днем в основном без осадков. Будет преобладать слабый восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 18-23 градуса тепла.

    В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется слабый восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 0-4, днем 9-14 градусов тепла.

    В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать слабый восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 6-11, днем 16-21 градус тепла.

    В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном без осадков. Местами ожидается туман. Прогнозируется слабый восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-7, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

    В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать слабый восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 17-22 градуса тепла.

    В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах в основном без осадков. Утром в горах ожидается туман. Прогнозируется слабый восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 8-11, днем 16-20 градусов тепла, в горах ночью 1-6, днем 11-16 градусов тепла.

     

    AZERTAG.AZ :В среду на территории страны будет преобладать безоблачная погода
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