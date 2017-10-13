В субботу на территории страны будет преобладать безоблачная погода

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 14 октября.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако вечером в некоторых местах полуострова прогнозируется изморось. Днем возможен временами усиливающийся южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем 18-22 градуса тепла, в Баку ночью 13-15, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем 45-50 процентов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, несмотря на то, что 14-15 октября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, частая смена временами усиливающихся южного и северного ветров может создать беспокойство для метеочувствительных людей.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 23-28 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 11-16 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Днем прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 18-22 градуса тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Днем прогнозируется западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 1-6, днем 8-13 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Днем прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 18-23 градуса тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах днем в основном без осадков. В горах ожидается туман. Днем, в основном в горных территориях, прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-15, днем 18-21 градус тепла, в горах ночью 6-11, днем 12-17 градусов тепла.