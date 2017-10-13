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    В связи с интенсивными дождями во многих реках повысился уровень воды

    13.10.2017 [13:48]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    Прошедшие на днях в Азербайджане ливни привели к повышению уровня воды во многих реках.

    Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

    Водность рек Губа-Хачмазского региона Большого Кавказа составила 120-140 процентов от десятидневной нормы, рек Малого Кавказа – 190-230, Лянкяран-Астаринского региона – 50-100, в Нахчыванской АР - 170 процентов от нормы.

    13 октября в пункте Гырагкесемен отмечено повышение уровня воды на 10 см. Расход воды 175 кубометров в секунду, что составляет 104 процента от десятидневной нормы.

    В пункте Эйричай на реке Ганых также отмечено повышение уровня воды на 10 см. Расход воды 93 кубометра в секунду, что составляет 87 процентов от десятидневной нормы.

    В нижнем течении реки Кура в основном особых изменений в уровне воды не наблюдается. Так, в пункте Сурра отмечено повышение уровня воды на 3 см, в пункте Банка отмечено понижение уровня воды на 9 см, Ширване – на 10 см, а в пункте Сальян особых изменений в уровне воды не наблюдается. В пункте Новрузлу реки Араз отмечено повышение уровня воды на 4 см.

    В настоящее время уровень воды в пунктах нижнего течения Куры составляет в Сурре – 381 см, Ширване – 263, Сальяне – 240, Банке - 208, в пункте Новрузлу реки Араз – 106 см.

     

    AZERTAG.AZ :В связи с интенсивными дождями во многих реках повысился уровень воды
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