В связи с интенсивными дождями во многих реках повысился уровень воды

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

Прошедшие на днях в Азербайджане ливни привели к повышению уровня воды во многих реках.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Водность рек Губа-Хачмазского региона Большого Кавказа составила 120-140 процентов от десятидневной нормы, рек Малого Кавказа – 190-230, Лянкяран-Астаринского региона – 50-100, в Нахчыванской АР - 170 процентов от нормы.

13 октября в пункте Гырагкесемен отмечено повышение уровня воды на 10 см. Расход воды 175 кубометров в секунду, что составляет 104 процента от десятидневной нормы.

В пункте Эйричай на реке Ганых также отмечено повышение уровня воды на 10 см. Расход воды 93 кубометра в секунду, что составляет 87 процентов от десятидневной нормы.

В нижнем течении реки Кура в основном особых изменений в уровне воды не наблюдается. Так, в пункте Сурра отмечено повышение уровня воды на 3 см, в пункте Банка отмечено понижение уровня воды на 9 см, Ширване – на 10 см, а в пункте Сальян особых изменений в уровне воды не наблюдается. В пункте Новрузлу реки Араз отмечено повышение уровня воды на 4 см.

В настоящее время уровень воды в пунктах нижнего течения Куры составляет в Сурре – 381 см, Ширване – 263, Сальяне – 240, Банке - 208, в пункте Новрузлу реки Араз – 106 см.