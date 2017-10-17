В таблице рейтинга Агентства QS по региону UNEC продвинулся на 30 ступеней

Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

В таблице рейтинга Агентства QS по региону “QS развивающейся Европы и Центральной Азии» Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) по сравнению с прошлогодними показателями поднялся на 30 ступеней и определился среди 161-170 лучших университетов региона.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Департамента маркетинга и коммуникации университета, этот показатель дает возможность UNEC обосноваться в ряду первых 5.5 процента лучших университетов среди «Развивающейся Европы и Центральной Азии». В течение минувшего года UNEC, набрав баллы, в усредненной глобализации, улучшил показатели на 23 процента.

В рейтинге QS наивысший показатель занимает индикатор «Академическая репутация» университетов. Вес этого индикатора в региональном рейтинге составляет 30 процентов. Показатели по индикатору «Академической репутации» дают возможность высшим учебным заведениям анализировать существующее состояние своей академической деятельности. В этом случае за основу берутся отзывы по всему миру. При оценке в 2017 году оказалось свыше 70 тысяч отзывов. По индикатору «Академической репутации» UNEC набрав 34.1 балл, показал наилучший результат – 100-е место.

В региональном рейтинге QS со вторым наибольшим весом в 20 процентов среди работодателей занимает индикатор репутации. В вычислительную методологию индикатора репутации среди работодателей регионального рейтинга QS в нынешнем году внесены изменения. В этом году при подсчете репутации среди работодателей берутся равные глобальные и отечественные отзывы – 50 процентов. По указанному индикатору в целом в этом году оказалось свыше 30 тысяч отзывов. Как показатель повышения авторитета UNEC, в мире и в отечественном деловом кругу на основе голосования руководителей и представителей различных структур бизнеса в этом году достигнуты успехи почти два раза. Так, UNEC с 39.9 баллами (в минувшем году 2.2) показал наилучший результат – 87-е место в регионе.

По индикатору соотносительности числа иностранных преподавателей к местным UNEC набрав 13.3 балла (в минувшем году 10.8), показал наилучший результат– 120-е место в регионе.

Отметим, что в этом регионе 2 938 высших учебных заведений.