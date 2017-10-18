В течение недели в Национальный центр офтальмологии обратились 2160 больных

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

Национальный центр офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой обнародовал статистику обращений в течение недели.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Центре, в течение последней недели в офтальмологическое учреждение обратились 2160 больных.

За указанный период 189 больным проведены операции на глаза, из них 64 – с диагнозом катаракта. 65 обратившихся больным были проведены интравитреальные инъекции (метод введения лекарственных средств напрямую в стекловидное тело) и другие хирургические вмешательства.

В Масаллинский филиал Национального центра офтальмологии в течение недели обратились 364 больных. 36 пациентов обратились с диагнозом катаракта, 3 проведены хирургические операции по удалению птеригиума глаза, и 20 - интравитреальные инъекции.

В Гянджинский филиал центра в течение недели обратились 218 больных. 8 пациентам проведены хирургические операции с диагнозом катаракта. Помимо этого, пяти больным была проведена лазерная коррекция зрения, одному - коррекция косоглазия, одному - хирургическая операция по удалению птеригиума и двум - интравитреальные инъекции.