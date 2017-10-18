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    В течение недели в Национальный центр офтальмологии обратились 2160 больных

    18.10.2017 [15:43]

    Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

    Национальный центр офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой обнародовал статистику обращений в течение недели.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Центре, в течение последней недели в офтальмологическое учреждение обратились 2160 больных.

    За указанный период 189 больным проведены операции на глаза, из них 64 – с диагнозом катаракта. 65 обратившихся больным были проведены интравитреальные инъекции (метод введения лекарственных средств напрямую в стекловидное тело) и другие хирургические вмешательства.

    В Масаллинский филиал Национального центра офтальмологии в течение недели обратились 364 больных. 36 пациентов обратились с диагнозом катаракта, 3 проведены хирургические операции по удалению птеригиума глаза, и 20 - интравитреальные инъекции.

    В Гянджинский филиал центра в течение недели обратились 218 больных. 8 пациентам проведены хирургические операции с диагнозом катаракта. Помимо этого, пяти больным была проведена лазерная коррекция зрения, одному - коррекция косоглазия, одному - хирургическая операция по удалению птеригиума и двум - интравитреальные инъекции.

    AZERTAG.AZ :В течение недели в Национальный центр офтальмологии обратились 2160 больных
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