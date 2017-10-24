    • / ОБЩЕСТВО

    ОБЩЕСТВО


    В течение недели в Национальный центр офтальмологии обратились 2168 больных

    24.10.2017 [14:11]

    Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

    Национальный центр офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой обнародовал статистику обращений с 16 по 22 октября.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Центре, в течение последней недели в офтальмологическое учреждение обратились 2168 больных.

    За указанный период 131 больному проведены операции, из них 74 – с диагнозом катаракта. Помимо этого, обратившимся больным были проведены интравитреальные инъекции (метод введения лекарственных средств напрямую в стекловидное тело), лазерная коррекция зрения, коррекция косоглазия, операция слезного шунтирования (DCR), операция по удалению птеригиума глаза и другие хирургические операции.

    В Масаллинский филиал Национального центра офтальмологии в течение недели обратились 283 больных. 45 пациентам проведены хирургические операции с диагнозом катаракта, двум - операция слезного шунтирования, двум - операция по удалению птеригиума глаза, и двум - интравитреальные инъекции.

    В Гянджинский филиал центра в течение недели обратились 212 больных, 5 пациентам была проведена операция лазерной коррекции зрения.

    AZERTAG.AZ :В течение недели в Национальный центр офтальмологии обратились 2168 больных
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    24.10.2017 [16:30]
    В Азербайджане пройдут V общереспубликанские соревнования по настольным играм среди инвалидов
    24.10.2017 [14:04]
    Выплачены единовременные денежные пособия 3 660 лицам, отбывшим наказание  в учреждениях Пенитенциарной службы
    24.10.2017 [11:10]
    В Баку прошла конференция на тему борьбы с насилием гендерного характера
    23.10.2017 [14:52]
    В Центры отдыха Минтруда отправлены 1 266 граждан с инвалидностью
    В течение недели в Национальный центр офтальмологии обратились 2168 больных