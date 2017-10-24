В течение недели в Национальный центр офтальмологии обратились 2168 больных

Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

Национальный центр офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой обнародовал статистику обращений с 16 по 22 октября.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Центре, в течение последней недели в офтальмологическое учреждение обратились 2168 больных.

За указанный период 131 больному проведены операции, из них 74 – с диагнозом катаракта. Помимо этого, обратившимся больным были проведены интравитреальные инъекции (метод введения лекарственных средств напрямую в стекловидное тело), лазерная коррекция зрения, коррекция косоглазия, операция слезного шунтирования (DCR), операция по удалению птеригиума глаза и другие хирургические операции.

В Масаллинский филиал Национального центра офтальмологии в течение недели обратились 283 больных. 45 пациентам проведены хирургические операции с диагнозом катаракта, двум - операция слезного шунтирования, двум - операция по удалению птеригиума глаза, и двум - интравитреальные инъекции.

В Гянджинский филиал центра в течение недели обратились 212 больных, 5 пациентам была проведена операция лазерной коррекции зрения.