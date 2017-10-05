Баку, 5 oктября, AЗЕРТАДЖ

5 октября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии предоставления квартир в трех новых зданиях, построенных в городке, заложенном для вынужденных переселенцев в поселке Масазыр Абшеронского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов проинформировал Первого вице-президента о проделанной работе.

Было сообщено, что эти здания построены в рамках проекта «Обеспечение новыми квартирами семей вынужденных переселенцев, размещенных в зданиях, находящихся в аварийном состоянии». Все квартиры отремонтированы на современном уровне, обеспечены необходимым оборудованием, а также газом, водой и электроэнергией. Во дворах зданий проведена обширная работа по благоустройству и созиданию, заложены полосы озеленения.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выступила на церемонии.

Выступление

Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

- Уважаемые участники церемонии.

Уважаемые соотечественники, дорогие друзья.

Продолжающийся более 20 лет армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт стал тяжелейшей проблемой для Азербайджана, самой большой болью нашего народа. В результате оккупационной политики соседней страны сотни тысяч наших соотечественников, покинув родные земли, свои края вынуждены вести жизнь беженцев и вынужденных переселенцев.

Глава государства Ильхам Алиев, как в международных организациях, так и на двусторонних встречах, всегда вносил данный вопрос на повестку дня. Как вы знаете, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент Ильхам Алиев вновь обратил внимание мировой общественности к этому вопросу. Он подчеркнул, что территории нашей страны все еще находятся под оккупацией, и более миллиона человек в Азербайджане вынуждены вести жизнь беженцев и вынужденных переселенцев.

Долгие годы мы говорим свое правое слово с различных трибун и ждем справедливую реакцию не на словах, а на практике. К сожалению, применяемые к нашей стране двойные стандарты являются реальностью сегодняшнего дня. В мире функционирует множество организаций, защищающих права человека. Почему грубо нарушено самое основное право миллиона беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана - право на проживание на своей родной земле, в своем родном доме? Почему эти организации не прилагают никаких усилий для восстановления прав этих людей? Почему на страницах, сайтах мировых медиа не публикуются об этом статьи? Почему до мировой общественности не доводится подробная и достоверная информация? Почему не оказывают должного давления на страну-оккупанта? В то же время, как вы знаете, некоторыми силами, избравшими нашу страну мишенью, очень широко развернута клеветническая кампания. Некоторые структуры, некоторые силы неустанно работают в этой области.

Мы знаем ответы на все эти вопросы, и все должны знать, что основной причиной являются сила Азербайджана, укрепление Азербайджана, независимость Азербайджана и независимая политика Азербайджана. На протяжении всех этих лет Азербайджанское государство собственными силами осуществило все необходимые меры для решения проблем, с которыми столкнулись наши соотечественники, предприняло необходимые шаги и его результаты сегодня налицо. В нашей стране не осталось ни одного палаточного лагеря, возведено около ста современных жилых комплексов. Эти комплексы обеспечены всей необходимой инфраструктурой. Пятьдесят тысяч семей беженцев и вынужденных переселенцев, в целом 250 тысяч людей переселены в новые дома, новые квартиры. Четыреста тысяч беженцев и вынужденных переселенцев обеспечены новой работой. Наше государство на реализацию этих мероприятий потратило в целом более 6 миллиардов манатов.

На нынешнем этапе необходимо улучшить условия наших соотечественников, временно размещенных в других местах, - в непригодных, недостроенных зданиях, общежитиях, пансионатах, детских садах. На первом этапе нужно переселить в новые квартиры людей, живущих в наиболее тяжелых условиях. Затем последовательно следует улучшить условие жизни других беженцев и вынужденных переселенцев. Мы стараемся и будем стараться для этого. Уверена, что Азербайджанское государство решит эту проблему своими силами.

Как вы знаете, Азербайджан сегодня - сильное и могущественное независимое государство. У нас независимая политика. Азербайджан сегодня является государством, которое говорит свое веское слово, защищает свою позицию. По всей стране проводится широкая созидательная работа. О модернизации Баку, красоте, чистоте, благоустройстве нашей столицы говорят не только в Азербайджане, но и за рубежом. Развивается не только Баку, но и каждый район, каждый регион. Строятся новые школы, больницы, спортивные комплексы, прокладываются дороги, проводится газификация, устраняются вопросы, беспокоящие людей, открываются новые возможности.

В последние годы в нашей стране проводится большая работа по развитию туризма. Есть большие подвижки и в этой области. Несколько дней назад глава нашего государства принял участие в открытии в Шамахинском районе нескольких новых объектов, новых дорог, ознакомился с реконструированной в селе Демирчи туристической инфраструктурой. Он посетил восстановленную в этом селе древнюю мечеть и дал все необходимые поручения для прокладки новой, более короткой дороги протяженностью всего 22 километра, соединяющей село Демирчи с поселком Лагидж.

За неделю до этого на церемонии, посвященной 25-летнему юбилею Национального Олимпийского комитета, Президент подробно проинформировал об успехах нашей страны в области спорта. Я уверена, что вы все хорошо знаете это. Наш народ, наши спортсмены как во всех сферах, так и в области спорта завоевали большие победы. В 2015 году мы с большим успехом провели первые Европейские игры. Летом этого года мы провели Игры исламской солидарности. Наши спортсмены на последних Олимпийских играх завоевали 18 медалей, высоко подняли флаг Азербайджана. Это наши достижения. Наши успехи в этой области очень высоко оцениваются всей спортивной общественностью мира, и наша страна выступает в качестве примера.

А до этого в Баку состоялась церемония подписания нового этапа «Контракта века». Продление этого контракта придаст сильный импульс всестороннему развитию нашей страны. Что это означает? Это означает то, что будет создана новая инфраструктура, открыты новые рабочие места, в нашу страну поступят новые инвестиции, вновь будут устранены проблемы, беспокоящие людей. Одним словом, сегодня Азербайджан продвигается по пути развития и прогресса. Наша независимая политика будет продолжена. Мы видим свои достижения, осознаем свою мощь. Мы также должны хорошо понять, что если наши друзья, наши партнеры радуются нашим успехам, то наши враги вовсе не радуются и прибегают к всяким грязным делам. Однако мы не боимся этого. Мы идем своим путем. Еще раз хочу отметить, что для Президента Азербайджана Ильхама Алиева интересы Азербайджана и азербайджанского народа превыше всего, и мы не свернем с этого пути.

В то же время мы хорошо знаем о существующих проблемах, нерешенных вопросах и, чтобы их устранить работаем и будем работать в полную силу. Я уверена, что мы добьемся всех наших желаний. Так как для этого имеются все факторы – независимая политика, добрые намерения, экономический потенциал и, самое главное, вера и поддержка народа. Еще раз говорю, что при вашей поддержке и при помощи Аллаха мы осуществим все наши желания.

Дорогие друзья, как вы знаете, в мае этого года близ поселка Локбатан Гарадагского района был заложен фундамент нового жилого комплекса. В эти дни там продолжаются строительные работы. Жилой комплекс будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой. Наряду с жилыми зданиями, там строится детский сад, школа, в следующем году будут сданы в пользование семей и вынужденных переселенцев 1026 новых, полностью отремонтированных квартир. В июне этого года, 214 семей, проживающих в находящемся в очень плохом состоянии пансионате в поселке Шувелян Хазарского района и в недостроенном здании в Хатаинском районе, были переселены в новые, полностью отремонтированные дома в поселках Мехтиабад и Масазыр. А сегодня мы переселяем в полностью отремонтированные квартиры в новых зданиях в поселке Масазыр Абшеронского района 210 семей, в полностью отремонтированные квартиры в здании, построенном в поселке Рамана Сабунчинского района, 50 семей, в полностью отремонтированные квартиры в новом здании в Хатаинском районе 465 семей. В целом, это означает улучшение условий жизни 725 семей.

Дорогие соотечественники, дорогие члены семей беженцев и вынужденных переселенцев. Долгие годы вы жили в очень тяжелых условиях, сталкивались с трудностями. Несмотря на это вы принимали участие во всех созидательных процессах, идущих в нашей стране, вносили свой вклад. Вы вырастили, воспитали своих детей. Пользуясь случаем, еще раз приношу вам свое глубокое уважение и любовь. Сегодня в вашей жизни наступает новый этап. Вы переезжаете в новые квартиры, новые дома. Я хочу, чтобы в этих домах ваша жизнь была светлой и счастливой. Моя самая большая мечта – уверена, что это является самой большой мечтой каждого азербайджанца, - чтобы на наших родных землях, на освобожденных от оккупации наших землях, в новых квартирах, построенных и благоустроенных Азербайджанским государством, мы вместе участвовали в свадебных церемониях ваших детей, внуков, правнуков. Большое спасибо.

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Вынужденный переселенец из Лачинского района Ага АХМЕДОВ в своем выступлении сказал:

- Уважаемая Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиева.

Уважаемые участники мероприятия.

Вот уже более 25 лет мы проживали в санатории «Шафаг» на территории Бинагадинского района. Здание, в котором мы были расселены, находилось в непригодном состоянии, поэтому условия жизни проживавших здесь вынужденных переселенцев были крайне тяжелыми, невыносимыми и сложными. Сегодня мы переезжаем в новые квартиры. От имени всех вынужденных переселенцев, проживавших в санатории «Шафаг» выражаем Вам безграничную признательность и большое почтение за то, что благодаря Вашей помощи мы избавились от тяжелых условий.

В эти дни в общественно-политической жизни нашей страны произошло очень важное событие. Если подписанный в 1994 году «Контракт века» был связан с именем общенационального лидера Гейдара Алиева, то подписанный в сентябре этого года новый нефтяной контракт, как историческое событие XXI века, связано с именем господина Президента Ильхама Алиева. Тем не менее, в основе обоих исторических событий лежат идеи великого лидера Гейдара Алиева. Как внутренняя, так и внешняя успешная политика, проводимая нашим Президентом и Вами, как последователями общенационального лидера Гейдара Алиева, налицо. Благодаря особой пропаганде Карабахской земли, ее культуры, музыки, живописи в зарубежных странах сегодня мировая общественность узнала, что Карабах, культурное наследие Карабаха в целом принадлежит исключительно азербайджанскому народу. Всем известно, что в результате армянской агрессии экономике Азербайджана был нанесен ущерб, превышающий 800 миллиардов долларов. В результате конфликта более миллиона наших граждан оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Благодаря успешной политике, проводимой общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, господином Президентом и Вами, сегодня мировой общественности известны все реалии, связанные с Карабахским конфликтом. Как логическое продолжение этого, в результате политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым в связи с усилением социальной защиты беженцев и вынужденных переселенцев в нашей стране, в течение 2003-2017 годов было подписано 55 указов и распоряжений. Для улучшения благосостояния людей этой категории наше государство возвело в 2001-2017 годах 96 поселков, построило и сдало в эксплуатацию 152 школы, 58 учреждений культуры, 59 медицинских учреждений и других социальных объектов. Уровень бедности среди вынужденных переселенцев сократился с 75 до 12 процентов.

Нигде в мире к вынужденным переселенцам не проявляется такого внимания и заботы, как в Азербайджане. Даже наиболее развитые страны Европы испытывают трудности в удовлетворении самых обыденных потребностей беженцев, ищущих спасения в этих государствах. В целом, в мире нет аналога работы, проводимой в Азербайджане для вынужденных переселенцев. Вся эта работа стала возможна благодаря напряженному труду господина Президента и Вашему труду.

Уважаемая Первый вице-президент, на проведенном в марте этого года совещании вы отметили, что для вынужденных переселенцев сделано многое. Однако еще достаточно много семей вынужденных переселенцев проживают в тяжелых условиях, в аварийных зданиях, необходимо принять срочные и безотлагательные меры для обеспечения их новыми квартирами. Спустя некоторое время после этого совещания, 30 мая нынешнего года, вы приняли участие в церемонии закладки фундамента нового поселка, который будет возведен для вынужденных переселенцев на территории Гарадагского района города Баку. А 27 июня Вы вновь лично приняли участие в мероприятии по переселению вынужденных переселенцев в новые квартиры в поселке Масазыр. Сегодня Вы встречаетесь с нами. Ваша политика, мысли, связанные с беженцами и вынужденными переселенцами, воспринимаются как нашей общественностью, так и беженцами и вынужденными переселенцами с уважением и одобрением. Пользуясь предоставленной возможностью, хочу еще раз от имени всех беженцев и вынужденных переселенцев выразить Вам сердечную признательность за большое внимание и заботу.

Коснувшись деятельности Мехрибан Алиевой, как президента Фонда Гейдара Алиева, Ага Ахмедов отметил, что Фонд помог тысячам людей, страдающих от болезней, найти исцеление, принял все необходимые меры для того, чтобы группа солдат и офицеров, ставших инвалидами во время прошлогодних апрельских боев, вели здоровый образ жизни.

Подчеркнув, что это свидетельствует о том, что проблемы семей шехидов, инвалидов, ветеранов Карабахской войны постоянно находятся в центре внимания, Ага Ахмедов сказал:

- Мы, вынужденные переселенцы, хорошо понимаем, что предоставленные нам эти замечательные квартиры, созданные прекрасные условия, носят временный характер, так как все вынужденные переселенцы и беженцы живут мечтой о возвращении в свои края, к родным очагам, и мы верим, что непременно вернемся. Для этого есть все основания. У Азербайджана есть сильный лидер, наша экономика динамично развивается, самая мощная армия в регионе принадлежит Азербайджану, а главное – наш народ сплотился вокруг господина Президента и Вас – все это еще быстрее приближает день, когда беженцы и вынужденные переселенцы вернутся к родным очагам.

Хочу заверить господина Президента и Вас в том, что если Верховный главнокомандующий отдаст боевой приказ, то мы, ветераны, вынужденные переселенцы, все, кто может держать в руках оружие, в любой момент готовы сражаться за освобождение наших оккупированных земель. Об этом известно и армянам, они прекрасно понимают, что если апрельские бои повторятся, то азербайджанская армия дойдет до Иревана. Как сказал на днях господин Президент с высокой трибуны ООН, если они вновь прибегнут к провокации, то ответный удар будет более сокрушительным, чем в апреле. Естественно, армяне понимают это. Мы верим, что в конце концов сожалеть опять же будут сами армяне.

Уважаемая Первый вице-президент, хочу еще раз выразить господину Президенту и Вам признательность за большое внимание и заботу о решении проблем беженцев и вынужденных переселенцев в нашей стране. Желаю Вам новых и новых успехов в работе, которую Вы проводите на пути развития Азербайджана.

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Затем выступила вынужденная переселенка из Лачинского района Кямаля ГУЛИЕВА. Она также выразила признательность за внимание и заботу о беженцах и вынужденных переселенцах. Отметив, что наша страна еще более хорошеет и усиливается день ото дня, Кямаля Гулиева подчеркнула также мощь нашей армии, отметила, что в апрельских боях была возвращена часть наших земель, сегодня на этих землях заложен новый поселок, построены современные дома, люди возвратились в родные края. Она сказала:

– Уважаемая Мехрибан ханум, мы, азербайджанские женщины, гордимся Вами. Как говорил наш великий лидер «Я горжусь тем, что я азербайджанец». Вот такие у нас руководители.

Мое детство было очень тяжелым. Были оккупированы наши земли. Детей из нашего села посадили в автобус и вывезли оттуда. Моя мать сошла с автобуса и уступила место детям. Она была одной из последних, кто выехал из Лачина. Я никогда не забуду день, когда мы выехали из села, расстались с ним. Семья брата моего отца и мы, четверо родителей, десять детей, жили в одном вагоне. Мы постелили на пол не карабахские ковры, сотканные нашими бабушками, а плетеный камыш. Мы потеряли не только родину, родные края, дом, могилы предков, но и наших близких людей. Десять жителей села Алхаслы Лачинского района в боях за Карабах стали 10 шехидами. У нас пять инвалидов Карабахской войны. Поэтому я никогда не чувствовала себя счастливой. Но сегодня я очень счастлива. Сегодня мы переезжаем в новые удобные квартиры из аварийного дома, тяжелых условий. Теперь у меня будет своя квартира, а у детей – свои комнаты. Выражаем Вам признательность за внимание и заботу о нас. После этого мой счастливый день наступит лишь тогда, когда господин Президент и Вы, плечом к плечу, рука об руку установите трехцветный флаг Азербайджана в Ханкенди, Лачине, Шуше, Карабахе, Джыдыр дюзю. Государственный гимн Азербайджана прозвучит в горах Лачина, отзовется эхом в них. В тот момент из наших глаз будут течь слезы счастья. Пусть Аллах ниспошлет Вам и Вашей семье счастье и здоровье.

Благодарю за внимание. Спасибо.

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Затем выступила вынужденная переселенка из Aгдамского района Айсель БАШИРОВА. Высоко оценив многостороннюю деятельность Мехрибан Алиевой, А.Баширова подчеркнула, что Первый вице-президент всегда держит в центре внимания вопросы, беспокоящие народ, в том числе проблемы вынужденных переселенцев. Она сказала:

- Наша дорогая Мехрибан ханум, нам известно, что за годы руководства Фондом Гейдара Алиева, а также будучи депутатом Милли Меджлиса, не было такой сферы в жизни страны, проблемы, которые остались бы за пределами Вашего внимания. Построены и сданы в пользование многочисленные школы, детские сады, объекты здравоохранения. Вы всегда помогали малообеспеченным семьям, нуждающимся людям, детям, нам, вынужденным переселенцам, всегда проявляли внимание и заботу о нас. Эту благородную миссию Вы успешно продолжаете и сегодня. За это все любят Вас, одобряют работу, проводимую Вами.

Мы гордимся господином Президентом и Вами. Благодаря господину Президенту и Вам экономическое развитие нашей страны налицо. Ни в одной из зарубежных стран мира нет такого внимания и заботы о беженцах и вынужденных переселенцах, как у нас. Мы всегда чувствуем это в нашей повседневной жизни. Сегодняшнее мероприятие также тому наглядное свидетельство.

Уважаемая Мехрибан ханум, от имени вынужденных переселенцев, размещенных в аварийном здании, выражаю глубокую признательность господину Президенту и лично Вам за внимание, заботу, за то, что спасли нас от тяжелых условий, в которых мы находились в течение 24-х лет, за то, что предоставили нам такие прекрасные квартиры.

Уважаемая Мехрибан ханум, в то время, когда мир охватил политический кризис, хаос, в Азербайджане – стабильность, благополучие, устойчивое развитие. Нефтяной контракт XXI века, связанный с именем господина Ильхама Алиева, составит основу экономического развития нашей страны в последующие годы. Экономическая ситуация во многих странах ухудшается год от года. Возьмем хотя бы Армению. Из-за некомпетентного руководства Армении население покидает страну, остальные прозябают в плачевных условиях.

Наша дорогая Мехрибан ханум, мы верим в Вас, в силу нашего господина Президента и нашей Армии. Верим, что скоро вернемся в родные края, на этих землях вновь будет развеваться наш трехцветный флаг.

Уважаемая Мехрибан ханум, выражаем Вам глубокую признательность за внимание и заботу о нас, вынужденных переселенцах, женщинах и детях. За проводимую Вами бесценную работу народ Азербайджана и мы, вынужденные переселенцы, говорим Вам «спасибо», мы любим Вас. Мы с господином Президентом, с Вами, следуем вперед рядом с вами.

Благодарю за внимание.

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Затем Первый вице-президент Азербайджана ознакомилась с условиями, созданными в квартирах.

Было сообщено, что здесь построены три здания, в двух из которых - 80, а в одном - 50 квартир. Bыполнение таких проектов еще раз свидетельствует о том, что наше государство всегда проявляет большое внимание к обеспечению вынужденных переселенцев квартирами, решению их социальных проблем. Строительство таких зданий демонстрирует устойчивость проектов, реализуемых в сфере улучшения социальных условий наших граждан данной категории.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева побывала в квартире вынужденной переселенки из Лачинского района Иннаф Наджафовой.

Мехрибан Алиева: Здравствуйте. Рада вас видеть.

Иннаф Наджафова: Добро пожаловать. Пожалуйста, Мехрибан ханум.

Мехрибан Алиева: Откуда вы переехали?

Иннаф Наджафова: Мы переехали из санатория «Шафаг», где временно были расселены.

Мехрибан Алиева: Вы из какого района?

Иннаф Наджафова: Из Лачинского. Там много семей. Около семидесяти семей – лачинцы. Мы были там расселены. Трудно говорить об условиях. Они были крайне сложными.

Мехрибан Алиева: Мне хорошо известно об этом. Но теперь я очень рада, что вы, наконец, будете жить вместе с семьей, детьми в таких замечательных условиях.

Иннаф Наджафова: Здесь очень хорошо. Благодаря Вам. Сегодня самый чудесный день в моей жизни. Я говорила, что объявлю днем своего рождения день, когда буду обеспечена квартирой, так как считаю, что сегодня я родилась во второй раз. Благодаря Вам, Мехрибан ханум, нашему уважаемому Президенту.

Мехрибан Алиева: Большое спасибо.

Иннаф Наджафова: То есть, став беженкой, я пять лет работала в Агджабединском районе. В то время я видела людей, проживавших в землянках, палаточных городках. Я видела столько страдающих людей, что сегодняшний день действительно является для меня чудом. Все это произошло благодаря великому лидеру, нашему мудрому Президенту, Вам. Поэтому мне кажется, что я нахожусь в прекрасном сне, то есть человек, переживший ту войну засыпает и видит прекрасный сон – я нахожусь именно в таком состоянии. Я очень благодарна нашему государству, правительству, моему уважаемому Президенту.

Уважаемый Президент известен на мировом уровне. В тот день я с чувством безграничной гордости слушала его выступление в Генеральной Ассамблее ООН. Я даже поднялась и стоя слушала выступление Президента перед телевизором. Вы вместе с Лейлой ханум находились рядом с Президентом, одно только это вызывает большую гордость. Я слежу за всеми Вашими встречами на мировом уровне, Вашей помощью, работой, которую Вы проводите в мечетях, библиотеках, музеях, как в нашем государстве, так и за его пределами. Это доставляет мне удовольствие как человеку и гражданину. Это стало возможно благодаря моему Президенту, любящему Азербайджан, свой народ, и Вам.

Я часто выезжаю в районы. И всякий раз вижу в районах, на дорогах замечательные новшества. Автором всех этих новшеств, проектов, этой красоты является уважаемый Президент и Вы. Поэтому мы глубоко признательны Вам за то, что Вы украсили нашу республику, нашу жизнь. Благодарю Вас от имени всех вынужденных переселенцев. Я была очень рада открытию Джоджуг Мерджанлы. Это чудо. В течение нескольких месяцев создать прекрасный поселок, построить в начале 50, а затем 100 домов – это не легко. Это исходит из могущества государства, прекрасной политики Президента, его близости к народу, от того, что он находится среди народа.

Побывав в Шамахе Вы попробовали хлеб, испеченный в тендире, что доставило мне огромное удовольствие.

Мехрибан Алиева: Мне тоже. Спасибо.

Иннаф Наджафова: Мехрибан ханум, поверьте, это была такая замечательная картина, что передать это словами невозможно. Мне кажется, что у меня не хватает слов, думаю, что я недостаточно выражаю свою радость и признательность.

Мехрибан Алиева: Большое спасибо. Благодарю вас. Я тоже хочу вам сказать, что вы правы, вся деятельность господина Президента посвящена развитию Азербайджана. Для него в этом мире нет ничего превыше интересов Азербайджана, высокого благосостояния азербайджанского народа. Но источником нашей силы являетесь вы. Вы сейчас напомнили о нашей поездке в Шамаху. В таких поездках общаешься с людьми, а также видишь это благоустройство, новые дороги, новые поселки, благоустроенную туристическую инфраструктуру и понимаешь, что у нас замечательный народ, умелые талантливые люди. Вы рассказали о своей судьбе. Действительно, вы пережили эти чудовищные события, были свидетелем тех страшных дней, после чего более чем 20 лет жили в крайне тяжелых условиях, в положении переселенцев, в аварийном здании, не могли поехать в свои края, в родной дом, тем не менее не пали духом, работали, вносили вклад в развитие страны, растили детей, внуков, правнуков. Это вызывает в душе человека огромное уважение и любовь. Я тоже передаю вам свое глубокое уважение и любовь. Поверьте, я сегодня радуюсь не меньше вас, так как вижу, что жилищные условия, страдавших на протяжении многих лет людей улучшаются, начинается новый этап. Видя это хочу работать с удвоенной силой, чтоб не было проблем, чтобы они были решены. Уверена, что мы добьемся этого. Все семьи беженцев и вынужденных переселенцев, проживающие в тяжелых условиях, последовательно будут переселены в такие замечательные новые квартиры, новые дома. Конечно, самая большая наша мечта – это возвращение на Карабахскую землю. Еще раз говорю, что с помощью Аллаха, благодаря мудрой политике господина Президента и при поддержке людей мы добьемся и этого.

Иннаф Наджафова: Иншаллах. Желаю, чтобы мы отметили такое торжество, такой замечательный день в Лачине вместе с уважаемым Президентом, Верховным главнокомандующим и с Вами. Да ниспошлет вам Аллах долгих лет жизни. Пусть плоды Вашего труда на этом пути всегда будут прекрасны, пусть они радуют и Вас, и народ. С самыми искренними чувствами выражаю Вам и Вашей семье благодарность и признательность. Да ниспошлет Аллах уважаемому Президенту здоровья. Как говорили наши предки, пусть его слово всюду будет веским, твердым, острее сабли. Вы всюду достойно представляете азербайджанских женщин. Мехрибан ханум, Вы прославили азербайджанских женщин в мировом масштабе. Это не так легко. Вы взяли на свои хрупкие плечи такой тяжелый груз. Хочу выразить Вам за это отдельную признательность. Желаю, чтобы Аллах ниспослал Вам – нашему уважаемому Президенту и Первому вице-президенту столько долголетия, выдержки и стойкости, сколько Вы делаете во имя будущего Азербайджана. Еще раз выражаю уважаемому Президенту, Вам и членам Вашей семьи признательность.

Мехрибан Алиева: Большое спасибо. Передаю вам сердечные приветствия и поздравления Президента. Пусть ваша жизнь озарится светом. Будьте счастливы. Большое спасибо.

Х Х Х

Затем была сделана фотография на память.