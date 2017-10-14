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    В воскресенье в столице ожидается 21, а в некоторых регионах до 27 градусов тепла

    14.10.2017 [18:50]

    Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 15 октября.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью в некоторых местах полуострова ожидаются кратковременные дожди. Умеренный юго-западный ветер днем сменится на временами усиливающийся северо-западный.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем 18-21 градус тепла, в Баку ночью 13-15, днем 19-21 градус тепла.

    Атмосферное давление повысится с 758 до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем 45-50 процентов.

    В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 22-27 градусов тепла.

    В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах местами возможны грозы и дожди. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 8-13 градусов тепла.

    В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах местами возможны грозы и дожди. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 18-23 градуса тепла.

    В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах местами возможны грозы и дожди. Днем осадки постепенно прекратятся. Утром в некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 6-11, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

    В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 19-24 градуса тепла.

    В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах днем в основном без осадков. Утром в горах ожидается туман. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 12-15, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью 5-9, днем 9-13 градусов тепла.

    AZERTAG.AZ :В воскресенье в столице ожидается 21, а в некоторых регионах до 27 градусов тепла
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