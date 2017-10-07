Вблизи Земли 12 октября пролетит опасная «Космическая скала»

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

Ученые вновь сообщили об угрожающем Земле космическом объекте. На этот раз человечеству угрожает небесное тело, получившее название ТС4. Исследователи из НАСА и Европейского космического агентства выяснили, что астероид будет пролетать в опасной близости от нашей планеты 12 октября на расстоянии 43,5 тысяч километров.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на портал Space, это эквивалентно одной восьмой расстояния до Луны. По мнению ученых, которые уже окрестили его «космической скалой», это весьма короткая дистанция.

Ученые обратили внимание, что полеты астероидов в опасной близости от Земли будут учащаться, поскольку планета входит в так называемый астероидный пояс Койпера.

В июле сообщалось о появлении в Млечном пути гигантской кометы, приближающейся к Земле с огромной скоростью. Критически малое расстояние может быть достигнуто в 2022 году. Небесное тело получило название «матери тунгусского метеорита».