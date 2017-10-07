    • / КУЛЬТУРА

    КУЛЬТУРА


    Вблизи Земли 12 октября пролетит опасная «Космическая скала»

    07.10.2017 [18:11]

    Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

    Ученые вновь сообщили об угрожающем Земле космическом объекте. На этот раз человечеству угрожает небесное тело, получившее название ТС4. Исследователи из НАСА и Европейского космического агентства выяснили, что астероид будет пролетать в опасной близости от нашей планеты 12 октября на расстоянии 43,5 тысяч километров.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на портал Space, это эквивалентно одной восьмой расстояния до Луны. По мнению ученых, которые уже окрестили его «космической скалой», это весьма короткая дистанция.

    Ученые обратили внимание, что полеты астероидов в опасной близости от Земли будут учащаться, поскольку планета входит в так называемый астероидный пояс Койпера.

    В июле сообщалось о появлении в Млечном пути гигантской кометы, приближающейся к Земле с огромной скоростью. Критически малое расстояние может быть достигнуто в 2022 году. Небесное тело получило название «матери тунгусского метеорита».

    AZERTAG.AZ :Вблизи Земли 12 октября пролетит опасная «Космическая скала»
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    07.10.2017 [20:34]
    Вьетнамские издания опубликовали статьи о туристических возможностях и культуре Азербайджана
    06.10.2017 [16:45]
    Иностранные туристы – частые гости в Дом-музее Таира Салахова
    06.10.2017 [14:12]
    В Российском информационно-культурном центре в Баку чествовали учителей
    06.10.2017 [13:17]
    Молодой азербайджанский танцор выступит в постановке «Сон в летнюю ночь» в Мариинском театре
    Вблизи Земли 12 октября пролетит опасная «Космическая скала»