Великолепная Швейцария: Женева – альянс цивилизаций в сердце Европы

Баку, 17 октября, Эмиль Эюбов, АЗЕРТАДЖ

В этом году Женева в очередной раз завоевала престижную награду World Travel Awards как лучшее европейское направление для коротких поездок. Что же делает этот швейцарский город, больше известный как место расположения штаб-квартир крупнейших международных организаций и мировой финансовый центр, привлекательным для туристов? За ответом на этот вопрос мы направились в Женеву, где с изумлением обнаружили, что за репутацией деловой столицы скрывается живой и энергичный город, с радушными жителями, которые в череде трудовых будней всегда найдут время «для себя». Женевцы любят активный отдых, знают толк в моде и хорошей кухне. Причем наряду с чисто швейцарским набором сыр-часы-шоколад, интернациональная Женева может предложить туристам довольно неожиданные развлечения, такие как шоу с танцем живота в ливанском ресторане или гонки на тримаранах по озеру. Однако обо всем по порядку!

Конкурирующие берега и сюрприз для туристов

В начале октября Женева встретила нас прекрасной погодой, на клумбах обильно цвели бегонии и герань, а деревья в парках были одеты в густую листву, едва тронутую осенней желтизной. Климат здесь более чем благоприятный, с теплым летом и мягкой, почти бесснежной зимой, совсем как в Баку. Центральной достопримечательностью Женевы, несомненно, является озеро, хорошо заметное еще на подлете к городу. Местные называют его Женевским, в то время как жители соседних регионов и стран предпочитают топоним Леман. Второе по величине озеро в Европе, после Балатона, знаменито искрящимся в лучах солнца фонтаном Же-До (Jet d'eau), уже более 120 лет бьющим в акватории Женевы и ставшим визитной карточкой города. Вздымающий струи воды на высоту 140 метров фонтан, выключают только, если скорость ветра превышает 20 км в час или в сильные заморозки, что случается крайне редко.

Озеро неизбежно делит раскинувшуюся на его берегах Женеву на две части. И как нередко бывает в таких случаях, между противоположными берегами существует незримая конкуренция. Жители левой стороны, со старым городом и фешенебельными магазинами, исторически считают себя более привилегированными, нежели обитателей относительно новой правобережной части. Однако деление это, конечно, условное. Настолько, что все роскошные отели, включая самый старый отель Женевы и первый в мире палас-отель Des Bergues, действующий с 1834 года, находятся именно на правом берегу. Здесь же расположился и фешенебельный отель President Wilson, который любезно согласился принять нас на три ночи.

Этот 5-звездочный отель, в котором часто останавливаются главы государств, полностью оправдывает свое название. В 2017 году отель, также как и город, в котором он находится, завоевал награду World Travel Awards в номинации «Лучший королевский пентхаус Швейцарии». Кстати, в 2014 году тот же гостиничный номер был признан лучшим пентхаусом в мире. Он же и самый дорогой в мире номер люкс в отеле: одна ночь в нем обойдется примерно в 45 тысяч евро! Нет, конечно же, остановились мы не в этом номере. Нам даже не удалось взглянуть на него, поскольку, несмотря на стоимость, он редко пустует. Но и наши апартаменты с видом на Женевское озеро заслуживают пристального внимания. Техника Bang & Olufsen, туалетно-косметические принадлежности от Hermes, капсульная кофемашина, приветственная тарелка со сладостями и напитком – все здесь свидетельствует о статусе заведения. Рестораны со звездами Мишлен и приватный спа комплекс дополняют картину. Перекусив с дороги вкуснейшими блюдами в отельном ресторане ближневосточной кухни Arabesque, мы поспешили осматривать город.

И вот вам первый сюрприз от Женевы: пользование общественным транспортом в городе и во всем одноименном кантоне (государственно-территориальная единица Швейцарии), включая автобусы, трамваи и водное такси, курсирующее по озеру, для туристов бесплатное! Соответствующий талон вам выдадут при заселении в гостиницу, причем не важно, будете вы проживать в хостеле или в отеле «со звездами», в течение одного дня или месяца – свой проездной на соответствующий срок вы получите обязательно. Это уникальное предложение не встречалось нам больше нигде, кроме Швейцарии.

Если в городе есть водоем – море, озеро, река, то лучшим способом для первого знакомства с ним будет круиз: это непреложное правило пригодилось нам и в Женеве. Благо пирс с прогулочными катерами находился в пяти минутах ходьбы от нашего отеля. К нему мы и направились. Есть, как минимум три способа ознакомиться с Женевой с воды: бесплатное водное такси, круизные катера и частные парусные суда и катамараны. Забегая вперед, скажем, что мы воспользовались всеми опциями, но начать решили с круизного катера Swissboat, поскольку только на нем были заявлены услуги аудио гида, с информацией об основных городских достопримечательностях.

Секреты Женевского озера

В ожидании катера можно обследовать набережную, которая издавна служит женевцам и гостям города излюбленным местом для променада. Здесь принято неспешно прогуливаться, дивясь открывающимся взору великолепным видам озерной глади. Грандиозный фонтан, проплывающие мимо парусники и лебеди, снующие возле берега, создают почти сказочный антураж для эффектных снимков. Хорошим тоном является обсудить видимость горы Монблан: при благоприятной погоде отсюда ясно просматриваются покрытые снегом склоны высочайшей вершины Альп, находящейся на границе Франции и Италии. В честь горы в городе названы набережная и мост, соединяющий правую и левую части берега.

Во время прогулки вам то и дело будут попадаться интересные скульптурные композиции. Иногда абстрактные, как «Меланхолия» Альберта Георджи, где человек смотрит сквозь себя в пустоту, а порой изображающие реальных исторических персонажей, таких как Елизавета Баварская, императрица Австрии, обожавшая бывать в Женеве. Возле ее статуи всегда живые цветы: народная любимица, которую называли Сиси, была вероломно убита в 1898 году итальянским анархистом во время прогулки по набережной Женевского озера. Памятная табличка чудь поодаль указывает на место трагедии.

Корабельный гудок напоминает нам, что катер уже на месте и приглашает желающих на борт. Билет на 50-минутную прогулку стоит 13 франков (читай «евро»). Но и тут есть своя хитрость: владельцам карт Geneva Pass круиз полагается бесплатно. Эти карты дают безвозмездный доступ к 31 видам развлечений и ряд других преимуществ, в том числе, бесплатный проезд на транспорте (для тех, кто остановился не в отеле, а, скажем, у друзей). Приобрести их можно как в режиме онлайн на официальном сайте Женевского офиса по туризму (live.geneve.com), так и в отелях. Стоимость карт варьирует от 26 и 37 франков за 1- и 2-дневные карты, до 45 франков за карту, рассчитанную на три дня. Предварительно запасившись картами, мы получили по ним билеты на катер и вскоре уже рассекали по волнам с ветерком на открытой палубе.

Вода в озере Леман кристально чистая, настолько, что у берега и на мелководье легко просматривается дно. А окунь и форель в изобилии обитающие в водоеме, сервируются практически в каждом женевском ресторане. Кроме рыбы озеро населяют колонии уток, лебедей и другой водоплавающей птицы.

Берега Женевского озера хранят немало занимательных историй и интересных достопримечательностей, о которых можно узнать из буклета (в том числе, на русском языке), прилагающемся к круизному билету или из рассказа аудиогида поочередно вещающего на нескольких языках из корабельных громкоговорителей. Вот, к примеру, на левом берегу виднеется вилла Диодати, известная тем, что здесь в 1816 году гостил английский поэт лорд Байрон. Ниже этой виллы, на берегу озера жил другой британский поэт Шелли. Именно здесь его супруга Мэри написала свой знаменитый роман «Франкенштейн», изданный в 1818 году. Чуть поодаль можно видеть пять особняков саудовского короля Фахда, которые после смерти монарха в 2005 году перешли к его первой жене. В Женеве, также как и в Копенгагене. есть своя «Леманская» русалочка. Эта бронзовая скульптура работы Наташи де Санже установлена на постаменте на озере в 1966 году.

А теперь внимание, - мы пересекаем французскую границу! Да-да, не удивляйтесь: Женева располагается у самой границы с Францией, до которой из центра города можно добраться буквально за 40 минут на общественном транспорте. Или вот так, пересечь незримый кордон по воде. На «французской стороне» внимание привлекает милое шале с красными ставнями. В 1914 году, проживавший в нем борец за права пролетариата В. Ленин, вынашивал планы по свержению в России монархии.

Сделав небольшой круг, судно разворачивается и – вуаля, мы снова в Швейцарии! Теперь рассмотрим правый берег озера, где можно увидеть старинный замок Бартолони, который ныне является летней резиденцией эмира Катара и виллу Жозефина, подаренную Наполеоном I императрице Жозефине в 1811 году – она также принадлежит одному из арабских принцев. Одной из главных достопримечательностей «правой стороны» является штаб-квартира ООН с установленной перед ней на Площади Наций скульптурой «Сломанный стул», символизирующей борьбу с противопехотными минами. С борта судна также хорошо заметен остров Руссо, расположенный посередине реки Роны, вытекающей из озера. На острове установлена статуя славного сына Женевы, писателя и философа Жан-Жака Руссо.

И это лишь малая часть достопримечательностей, которые нам повстречались во время круиза. Однако судно уже причалило к пристани и нам пора позаботится о вечерней программе.

Женевский мультикультурализм

Женева - столица одноименного франкоязычного кантона, при этом наряду с французским здесь в ходу английский, итальянский, немецкий и другие языки, что неудивительно, ведь этот город самый интернациональный во всей Швейцарии. Из почти 200 тысяч его жителей, около 45 процентов составляют иностранцы. Среди них сотрудники многочисленных международных организаций, а также жители соседней Франции, которые часто приезжают сюда на работу утром, а вечером возвращаются домой. Кстати, таким же образом поступают некоторые швейцарцы, которые посчитали выгодным для себя приобрести и содержать недвижимость на территории Франции, поскольку в Женеве она обходится дороже. Наконец в городе много приезжих из других государств Европы и мира, которых влекут сюда высокие заработки – раза в три выше, чем в соседних европейских странах.

Такое положение дел идет городу только на пользу, особенно в индустрии туризма и гостеприимства. Например, большинство поваров в традиционных женевских ресторанах - французы. Или скажем, если придете в японский ресторан, то можете быть уверенными, что шеф-поваром будет японец, что, скажем прямо, нечастое явление за пределами Японии. Но Женева может себе это позволить, учитывая, что даже таксисты здесь сплошь итальянцы!

В целом, для нас, это было одним из главных открытий поездки – узнать, что Женева, такой, в понимании многих, строгий швейцарский город, является пестрым многонациональным котлом, который по числу представленных народностей уступает только Нью-Йорку! И, особенно ярко это проявляется, как мы уже отмечали, в разнообразии ресторанов с кухней различных стран. К примеру, нам давно хотелось попробовать, такие, распространенные в государствах Магриба блюда, как тажин и кускус. И кто бы мог подумать, что осуществить эту задумку доведется в Швейцарии, причем в исполнении поваров из Ливана?! И это был не единственный сюрприз от ресторана Baroush, в котором мы провели один из вечеров. Каждые полчаса в заведении приглушали свет, и под аплодисменты собравшихся в зале проходило выступление ливанской танцовщицы, демонстрировавшей зажигательный танец живота.

А в индийском ресторане Kiran, помимо прочего, нам запомнился национальный напиток, называемый ласси, о котором мы ничего прежде не слышали. Как оказалось, этот коктейль на основе йогурта с добавлением фруктов, специй и меда, очень популярен в Индии. В интернете много рецептов приготовления этого простого и вкусного напитка: попробуйте, не пожалеете! Кстати, посмотреть видеоролики об этой и других поездках можно на авторском канале «Тур без купюр» на YouTube.

Так, не выезжая за пределы Женевы, мы смогли прикоснуться к культуре и кухне различных стран. Разумеется, не обошли вниманием мы и швейцарскую кулинарию, об изысках которой вы узнаете в следующей части нашего повествования. Мы с удовольствием поделимся с вами простым рецептом приготовления самого популярного в Швейцарии сырного блюда - фондю, полученным от швейцарского шеф-повара.

Кроме того, вас ожидает рассказ о коллекции музея Patek Philippe, в которой отражена захватывающая 500-летняя история развития часового дела в Швейцарии. Вы также узнаете, почему цена за килограмм шоколадных конфет в женевском бутике Du Rhône Chocolatier доходит до 170 франков, и каковы они на вкус? Наконец, мы прокатимся по Женевскому озеру на тримаране и побываем в самом большом бутике фирмы Victorinox, производящей знаменитые швейцарские армейские ножи. Не пропустите!

Фотографии автора и Geneva Tourism