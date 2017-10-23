Великолепная Швейцария: Женева – на роскошных берегах

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

Столица мира и спокойствия - Женева является популярным местом для отдыха, которое в год посещают около трех миллионов туристов со всего света. Второй по величине город Швейцарии влечет путешественников богатой историей с массой сохранившихся достопримечательностей, восхитительными природными видами, уникальными музеями и изысканной кулинарией. Мы продолжаем знакомиться с Женевой, и приглашаем вас вместе с нами прогуляться по улочкам Старого города, прокатиться по Женевскому озеру на тримаране, посетить бутик шоколада и узнать о секретах швейцарского часового мастерства. Кроме этого, мы поведаем вам о возможностях бюджетного шопинга и поделимся простым рецептом сырного фондю от швейцарского шеф-повара. Поехали!

Цветочные часы и Женевская конвенция

Вдоволь побродив по правобережной части Женевы, где располагался наш замечательный отель President Wilson, мы вместе с гидом отправились изучать противоположный берег, где раскинулся Старый город и сосредоточены бутики лучших брендов часов и модной одежды.

Перейти на другую сторону озера можно по шаткому мосту Монблан, который имеет как пешеходную, так и проезжую части. Построенный в 1862 году мост заметно вибрирует от проезжающих по нему машин, ввиду особенностей конструкции. Небольшой по длине мост перекинут на самом узком участке Женевского озера, там, где из него вытекает река Рона. Стоит ли говорить, что отсюда открываются изумительные виды как на озеро с величественным фонтаном, так и на окружающий его город?!

Минуем мост и останавливаемся возле большого скопления туристов с фотокамерами. Перед нами одна из самых популярных достопримечательностей Женевы – Цветочные часы, устроенные на зеленом пригорке в Английском саду. Они напоминают большую пеструю клумбу с огромными механическими стрелками, которые, разумеется, ходят и показывают точное время. Тысячи цветов здесь высажены таким образом, что в разные сезоны распускаются то одни их виды, то другие, поэтому часы всегда радуют женевцев «цветущим видом», не зависимо от времени года.

Переходим главные торговые улицы, к которым мы еще вернемся и поднимаемся по широкой лестнице, ступеньки которой ведут в сердце Женевы – Старый город, основанный на холмах более 2000 тысяч лет назад. Мощеные улочки, извилистые переулки, старинные здания – это типичный для Европы исторический район, который за время своего существования пережил и римское владычество, и период Реформации и экспансию наполеоновских войск. Если разыскать здесь Коллегию адвокатов Женевы, то во дворе ее здания можно увидеть хорошо сохранившийся фрагмент римской кладки III века.

Над Старым городом возвышается собор Святого Петра, строительство которого началось в 1160 году и в котором воплотились неоднозначные архитектурные решения. С одной стороны он выглядит как готический храм с тонким ажурным шпилем и башнями, увенчанными витражными окнами, а с другой стороны напоминает римский Пантеон, с античными колоннами. Желающие насладится широкой панорамой города, могут подняться на башню собора, преодолев 157 ступенек, а любителям старины, напротив, советуем наведаться в подвал храма, где размещен археологический музей с ценной коллекцией древних артефактов.

Другой важной достопримечательностью Старого города является здание ратуши, в котором располагается администрация кантона Женева. Именно в этом здании в 1864 году была подписана первая Женевская конвенция, согласно которой образован Международный комитет Красного Креста. Интересно, что в построенном между 1555 и 1578 годами здании предусмотрена наклонная площадка - рампа, по которой важные персоны могли въезжать на верхние этажи прямо на лошадях, а в случае необходимости по рампе можно было доставлять тяжелые орудия. Некоторые из старинных пушек теперь выставлены возле здания, на фоне изящных мозаичных панно, изображающих различные периоды истории Женевы.

Чтобы больше узнать об истории Женевы разыщите здание Maison Tavel (Мизон Тавель), построенное в XII веке. В нем сохранился макет Женевы, какой она была до времени демонтажа крепостных стен в XIX веке, когда город начал расширятся. Многочисленные экспонаты на шести этажах зданиях наглядно демонстрируют уклад жизни города в различные периоды истории.

Стена Реформации, Черчилль и швейцарский шоколад

В Женеве в 1712 году родился и вырос философ и писатель Жан-Жак Руссо, впоследствии перебравшийся во Францию. Дом, в котором прошло детство мыслителя эпохи Просвещения, стоит на прежнем месте в Старом городе, и ныне в нем устроен музей Руссо. А вот отчий дом другого знаменитого уроженца Женевы – Жана Кальвина (1509-1564 гг.), ввиду неказистости был разрушен еще в стародавние времена. Но память о Кальвине живет до сих пор. Теолог Кальвин вошел в историю, как один из идеологов движений Реформации и протестантизма, сторонники которых отрицали институты римско-католической церкви. В память об эпохе кальвинизма в Старом городе на территории университета Женевы, основателем которого также является Кальвин, в 1909 году сооружена Стена Реформации, состоящая из огромных статуй главных деятелей кальвинизма. Монумент окружен старинным парком с вековыми деревьями, под сенью которых установлены скамейки и устроены площадки для игры в гигантские шашки и шахматы.

В центре Старого города находится площадь Бург-де-Фур – старейшая в Женеве, известная еще с IX века, когда на ней размещался крупный рынок. Сейчас площадь, с милым фонтанчиком в центре, является местом сосредоточения аутентичных кафе и ресторанов. Нам тоже пора перекусить, для чего мы направляемся в расположенный неподалеку ресторан старинного отеля de Ville. Весь интерьер заведения увешен и уставлен головными уборами разных лет XX века, включая фуражки и каски жандармов и пожарников. А началось все с того, что какой-то джентльмен однажды забыл в ресторане шапку. После этого посетители стали нарочно оставлять здесь свои головные уборы, которые со временем и превратились в большую коллекцию. Ресторан сервирует блюда швейцарской и французской кухонь. Мы заказали луковый и грибной супы, а также филе окуня из Женевского озера, в соусе с травами. А из напитков выбрали яблочный лимонад марки Ramseier. Он представляет собой 90% сока из швейцарских яблок, разведенного минеральной водой – очень вкусно. Единожды попробовав, мы брали его постоянно.

Покидая Старый город, прямиком попадаешь на оживленную улицу дю Рон (Rue du Rhône), усеянную магазинами самых знаменитых часовых брендов Швейцарии, а также модными бутиками и фешенебельными универмагами, вроде Globus. На знакомство с шедеврами часового дела мы еще уделим время, а пока, пользуясь случаем, решили зайти в бутик шоколада, основанный в 1875 году, который так и называется - Du Rhône. В разное время сюда захаживали Шарль де Голль, Грейс Келли, Джон Кеннеди, Уинстон Черчилль и другие знаменитости. От ассортимента шоколадных конфет на полках заведения разбегаются глаза, но цены, составляющие около 170 франков за килограмм шоколада, заставляют призадуматься. По словам главного шоколатье заведения Жана Паскаля Серинья (Jean-Pascal Sérignat), стоимость их продукции оправдана качеством сырья и ручной работой кондитеров. Специалисты компании используют лучшие сорта какао-бобов из Южной Америки и Западной Африки, тщательно контролируя процесс их ферментации, сушки и обжарки. Изготовленный из таких бобов на собственном предприятии шоколад затем применяется для изготовления плиток и конфет с различными наполнителями. Конечно, шоколад в Du Rhône вкусный и изысканный. Но не стоит расстраиваться по поводу цены: в Женеве можно приобрести настоящий швейцарский шоколад и по гораздо меньшей стоимости. Зайдите в один из многочисленных супермаркетов сети Migros, здесь, помимо прочего, вы найдете большой ассортимент шоколада марки Migros, по цене от 0,6 франка за 100-граммовую плитку. А драже той же марки из молочного, белого и темного шоколада с обжаренным фундуком и миндалем, на наш не избалованный вкус, даст фору продукции многих бутиков. Причем за 850-граммовую упаковку здесь просят всего 6,6 франка. Это лишний раз доказывает, что шопинг в Женеве может быть и бюджетным, сохраняя при этом высокую планку качества.

Прогулки по воде и бесценное время

Что ж, раз уж речь зашла о шопинге, стоит рассказать еще об одном, традиционном швейцарском маст-хэв (must have) – складных армейских ножах. Бутик крупнейшего производителя такого рода продукции компании Victorinox мы обнаружили на соседней с дю Рон улице де Марше, хотя стенды по продаже этих ножей в Женеве можно встретить повсюду – от вокзалов до универмагов. Состав нержавеющей стали, использующейся при производстве ножей Victorinox, не раскрывается. Известно лишь, что благодаря непревзойденному качеству, эти ножи входят в список стандартного снаряжения астронавтов NASA. Интересно, что в главном бутике Victorinox, о котором идет речь, проводятся мастер-классы, в ходе которых любой желающий может собрать из комплектующих нож по своему вкусу. Заплатив от 35 франков, вы можете под руководством инструктора включить в комплектацию ножа, к примеру, отвертку, ножницы, пилку и т.д., а результат работы оставить себе. Цены на готовые складные ножи различной конфигурации в магазине Victorinox стартуют от 19 франков, что достаточно приемлемо.

Ну, довольно о насущном. Мы обещали поделиться с вами впечатлениями о прогулке по озеру на тримаране – это такое парусное судно, похожее на катамаран, только с тремя корпусами, для большей устойчивости. Услуги по катанию и обучению управлением тримараном в Женеве предлагает школа Sakana Sailing, чей инструктор в назначенное время ждал нас на пристани в порту Шуазель (10-15 км от центра города). Запрыгнув в моторную лодку, мы направились к нашему тримарану, пришвартованному на воде, в некотором отдалении от берега. По прибытии нам выдали непромокаемые комбинезоны и велели держаться за поручни на бортах судна, для удержания равновесия. Конструкция тримарана не предусматривает мотора, так что он движется только от силы ветра. Инструктор натянул паруса, и судно тронулось с места. День был солнечный и почти безветренный, но, несмотря на это, тримаран набирал скорость от малейшего дуновения. Кстати, суда этого класса используются в соревнованиях Tour de France à la Voile - ежегодных гонках на яхтах вокруг побережья Франции. Легкий и маневренный парусник бесшумно рассекает волны, в то время как шкиперу остается только задавать направление движения. В ходе прогулки инструктор рассказывал нам о принципах устройства и управления тримараном, давая пассажирам возможность порулить. При желании можно сбавить скорость и дрейфовать по воде, наслаждаясь окружающей панорамой. В общем, нам понравилось. Два часа плавания и обучения управлению тримараном обходятся в 170 франков на двоих. Впрочем, у нас есть альтернативное предложение для желающих поплавать по Женевскому озеру, не расходуя ни копейки!

Как мы уже отмечали в первой части нашего повествования, каждому туристу, при заселении в отель в Женеве, полагается бесплатный проездной на общественный транспорт. Водное такси или Муэт Женювайз (Mouettes Genevoises - «Женевские чайки») также относится к категории общественного транспорта. Желтые узнаваемые катера отправляются с набережной каждые 10-30 минут по четырем маршрутам, покрывающим практически всю акваторию на обоих берегах центральной части города. Внутри катеров просторные комфортные сиденья, есть также небольшая открытая палуба, где одно наслаждение находиться в хорошую погоду. Кататься на водном такси нам понравилось ничуть не меньше, чем на круизном катере и катамаране.

А теперь пора спешить в музей Patek Philippe, где нас ждет экскурс в 500-летнюю историю часового искусства Швейцарии. Компания Patek Philippe, основанная в Женеве в 1839 году, - одна из законодателей часового мастерства, которая выпустила первые в мире наручные часы-браслет, хронограф, вечный календарь, минутный репетир. Эти и другие шедевры можно увидеть в экспозиции музея, открытого в 2001 году. Однако здесь представлены не только творения мастеров знаменитого бренда. Посетители музея могут также полюбоваться коллекцией часовых механизмов, музыкальных часов и миниатюр на эмали периода XVI-XIX веков, созданных в Женеве, Швейцарии и Европе. Так изделия, относящиеся к XVI-XVIII векам, удивляют филигранностью исполнения, доходящего до вычурности. Это период, когда «время не имело значения» – часы могли отставать и на час и на два, что никого не заботило, поскольку они были больше атрибутом богатства и власти. Оформленные золотом, драгоценными камнями и тончайшей росписью, часы долгое время оставались предметом кича. С развитием в Швейцарии часового дела, росло и совершенство изготовления часовых механизмов, пока швейцарские часы окончательно не превратились в эталон точности и качества, удерживая первенство в этой области, и по сей день.

Вместо послесловия или как приготовить фондю дома

Побывать в Швейцарии и не попробовать сырное фондю, - такое трудно вообразить. Швейцарский сыр – национальное достояние и фондю самое популярное национальное блюдо этой страны. В Женеве вы его встретите в меню любого ресторана. Если говорить обобщенно, то оно представляет собой расплавленный сыр, в который макают хлеб и едят. Говорят, когда-то его придумали пастухи. И действительно, насколько фондю изысканное кушанье, настолько же просто в приготовлении. В этом мы убедились сами, посетив мастер-класс по фондю в ресторане Edelweiss. Видеорецепт приготовления фондю, в исполнении женевского шеф-повара можно посмотреть на авторском канале Youtube – Tur bez kupur. Итак, для доброй порции фондю вам понадобиться 300 грамм сыра, 1 ст.л. картофельной или кукурузной муки (или крахмала) и 200 мл воды (из расчета 100 мл на человека). Сыры могут быть грюйер и/или вашрен (50 на 50), а также можно использовать эмменталь, конте или бофор. Ставим на средний огонь посуду с водой, доводим до кипения и опрокидываем в нее половину сыра, проведенного на крупной терке. Мешаем до полного растворения, затем растворяем оставшуюся половину. Добавляем предварительно замоченный в воде крахмал, энергично помешиваем минуты две-три, и всё – фондю готов! Приятного аппетита!

Эмиль Эюбов

Фотографии автора и Geneva Tourism