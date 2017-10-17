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    Ветераны по вольной и греко-римской борьбе отличились в Пловдиве

    17.10.2017 [17:21]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ 

    В болгарском Пловдиве завершился чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе среди ветеранов.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, спортсмены определили сильнейших в пяти весовых категориях и соответственно пяти возрастных групп: А, B, C, D, E. Азербайджанские бойцы завоевали одну золотую и одну серебряную медали в греко-римском и вольном стилях.

    Чемпионом мира в дивизионе В стал вольник Маис Ибадов в весовой категории 70 кг. А борец греко-римского стиля Ровшан Исмаилханлы (130 кг) поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета в дивизионе D.

    AZERTAG.AZ :Ветераны по вольной и греко-римской борьбе отличились в Пловдиве
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