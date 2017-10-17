Ветераны по вольной и греко-римской борьбе отличились в Пловдиве

Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

В болгарском Пловдиве завершился чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе среди ветеранов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, спортсмены определили сильнейших в пяти весовых категориях и соответственно пяти возрастных групп: А, B, C, D, E. Азербайджанские бойцы завоевали одну золотую и одну серебряную медали в греко-римском и вольном стилях.

Чемпионом мира в дивизионе В стал вольник Маис Ибадов в весовой категории 70 кг. А борец греко-римского стиля Ровшан Исмаилханлы (130 кг) поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета в дивизионе D.