Вьетнамские издания опубликовали статьи о туристических возможностях и культуре Азербайджана

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

В двух вьетнамских изданиях – в журналах Vietnam tourism review и Phu Nu («Мир женщины») опубликованы статьи об Азербайджане.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве Азербайджана в Ханое, в статье, опубликованной в последнем выпуске журнала Vietnam tourism review под заголовком «Древний и красивый Азербайджан», широко повествуется о туристических возможностях и богатых архитектурных традициях нашей страны. В статье, в которой особо подчеркивается, что Азербайджан является одним из исключительных мест, где соединяется культура Востока и Запада, отмечается, что в этом крае жили великие поэты, философы, ученые и архитекторы. Созданные ими произведения золотыми буквами вписаны в сокровищницу мировой культуры.

В статье доводится до внимания, что возможности Азербайджана, обладающего живописной природой и являющегося чрезвычайно привлекательной для туристов, широки. Рассказывая об Ичеришехер, который является наглядным проявлением древности Баку и богатой культуры Азербайджана, автор напомнил, что он вошел в Список мирового наследия ЮНЕСКО.

В статье, повествующей об истории архитектуры Баку, отмечается, что в начале ХХ века в городе было ускорено строительство зданий в европейском архитектурном стиле.

А в статье под заголовком «Исключительный шедевр», опубликованном в последнем выпуске журнала «Мир женщины», который является официальным печатным органом журнала Объединения женщин Вьетнама и насчитывает более пятнадцати миллионов членов, рассказывается о культуре рукоделия Азербайджана, в том числе ковроткачестве, ювелирном деле, одежде и других видах прикладного искусства.

Отмечается, что одним из направлений богатой и разнообразной культуры азербайджанского народа является декоративное и прикладное искусство.

Характеризуя в статье виды прикладного творчества как наглядное доказательство того, что азербайджанский народ обладает древней и богатой историей и культурой, сообщается, что в воспоминаниях купцов, путешественников и дипломатов, посетивших нашу страну в разное время, встречается много интересных фактов, относящихся к развитию искусства и ремесленничества в Азербайджане.

В статье подробно повествуется об исторических корнях азербайджанского ковроткаческого искусства, ковродельческих школах, демонстрации в настоящее время сотканных в нашей стране ковров в известных музеях мира.

Кроме того, в статье также представлена информация о стиле и особенностях богатой национальной одежды Азербайджана, ее развитии на различных этапах.