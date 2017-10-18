Витольд Ващиковский: Азербайджан важная для Польши страна

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

Азербайджан важная для Польши страна. В этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических связей между нашими странами. За прошедшие 25 лет мы наладили прекрасные отношения. Азербайджан с его безопасностью и стабильностью представляет интерес для польских туристов. Мы тесно сотрудничаем в рамках Восточного партнерства. Наши страны являются островами мира и безопасности в регионе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский на пресс-конференции, проведенной по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече сказал, что Польша однозначно поддерживает Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта. Министр подчеркнул развитие двусторонних связей в экономической области. В будущем году ожидается визит Президента Польши в нашу страну. В ходе этого визита будет рассмотрен ряд документов.

Эльмар Мамедъяров отметил, что между Польшей и Азербайджаном существуют очень давние связи. Наши страны тесно сотрудничают в рамках международных организаций.