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    ПОЛИТИКА


    Витольд Ващиковский: Азербайджан важная для Польши страна

    18.10.2017 [15:30]

    Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Азербайджан важная для Польши страна. В этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических связей между нашими странами. За прошедшие 25 лет мы наладили прекрасные отношения. Азербайджан с его безопасностью и стабильностью представляет интерес для польских туристов. Мы тесно сотрудничаем в рамках Восточного партнерства. Наши страны являются островами мира и безопасности в регионе.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский на пресс-конференции, проведенной по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

    Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече сказал, что Польша однозначно поддерживает Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта. Министр подчеркнул развитие двусторонних связей в экономической области. В будущем году ожидается визит Президента Польши в нашу страну. В ходе этого визита будет рассмотрен ряд документов.

    Эльмар Мамедъяров отметил, что между Польшей и Азербайджаном существуют очень давние связи. Наши страны тесно сотрудничают в рамках международных организаций.

    AZERTAG.AZ :Витольд Ващиковский: Азербайджан важная для Польши страна
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