Визит завершен

Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

14 октября завершился официальный визит Президента Республики Болгария Румена Радева в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Республики Болгария Румена Радева и его супругу Десиславу Радеву в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.