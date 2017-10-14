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    ПОЛИТИКА


    Визит завершен

    14.10.2017 [12:23]

    Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

    14 октября завершился официальный визит Президента Республики Болгария Румена Радева в Азербайджанскую Республику.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Республики Болгария Румена Радева и его супругу Десиславу Радеву в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

     

    AZERTAG.AZ :Визит завершен
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