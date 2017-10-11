Владимир Андрейченко: Азербайджан – надежный друг и партнер Беларуси

Минск, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

Парламентарии Азербайджана и Беларуси тесно сотрудничают в международных организациях, в том числе в рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Позиции наших стран совпадают по всем вопросам, обсуждаемым в международных организациях. Азербайджан – надежный друг и партнер Беларуси.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Палаты представителей парламента Республики Беларусь Владимир Андрейченко на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Огтаем Асадовым.

Он отметил, что Беларусь намерена активно сотрудничать с Группой поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ. Эта группа, созданная делегацией Азербайджана на 26-й сессии ПА ОБСЕ, проведенной летом в Минске, является важным экономическим и политическим проектом. Делегация Беларуси намерена принять участие в конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ, предстоящей в Баку.

Подчеркнув, что между нашими странами существует эффективное сотрудничество во всех сферах, В.Андрейченко отметил необходимость дальнейшего развития связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Парламентарии двух стран должны проявлять активность в этой сфере.

Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов отметил, что документы, подписанные между двумя государствами, составляют правовую базу наших отношений. Должны быть расширены связи между группами дружбы в законодательных органах двух стран.

Спикер подчеркнул, что политические отношения между Азербайджаном и Беларусью находятся на самом высоком уровне, день ото дня развиваются торгово-экономические связи. Есть большие возможности для дальнейшего углубления сотрудничества в других сферах экономики.

Председатель отметил важную роль взаимных визитов глав государств в развитии отношений между нашими странами. Огтай Асадов также отметил важность создания научного фонда в составе парламентов двух стран.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о перспективах развития межпарламентских связей, углубления сотрудничества в машиностроительной, сельскохозяйственной, научной, образовательной, культурной сферах.

Во встрече приняли участие председатели комитетов Милли Меджлиса Зияд Самедзаде, Фуад Мурадов, депутаты Ханлар Фатиев, Ульвия Агаева, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Беларуси Лятиф Гяндилов и др.

Эмиль Гусейнли

собкор АЗЕРТАДЖ

Минск