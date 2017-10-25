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    Владимир Дребенцов: Рынок нефти стабилизируется в 2021 году

    25.10.2017 [13:21]

    Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

    Мировой рынок нефти стабилизируется в 2021 году.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал главный экономист компании ВР plc по России и СНГ Владимир Дребенцов на встрече с азербайджанскими журналистами. Эксперт считает, что решение ОПЕК о снижении нефтедобычи сыграло роль в стабилизации цен и снижении мировых запасов коммерческой нефти.

    Владимир Дребенцов считает, что Венское соглашение, которое заключено до конца первого квартала 2018 года, должно быть продлено. По его мнению, чтобы вернуть нефтяной рынок в нормальное русло соглашение должно быть продлено и модифицировано.

    AZERTAG.AZ :Владимир Дребенцов: Рынок нефти стабилизируется в 2021 году
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