Владимир Дребенцов: Рынок нефти стабилизируется в 2021 году
AzerTAg.az
25.10.2017 [13:21]
Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ
Мировой рынок нефти стабилизируется в 2021 году.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал главный экономист компании ВР plc по России и СНГ Владимир Дребенцов на встрече с азербайджанскими журналистами. Эксперт считает, что решение ОПЕК о снижении нефтедобычи сыграло роль в стабилизации цен и снижении мировых запасов коммерческой нефти.
Владимир Дребенцов считает, что Венское соглашение, которое заключено до конца первого квартала 2018 года, должно быть продлено. По его мнению, чтобы вернуть нефтяной рынок в нормальное русло соглашение должно быть продлено и модифицировано.
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