Владимир Дребенцов: Рынок нефти стабилизируется в 2021 году

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

Мировой рынок нефти стабилизируется в 2021 году.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал главный экономист компании ВР plc по России и СНГ Владимир Дребенцов на встрече с азербайджанскими журналистами. Эксперт считает, что решение ОПЕК о снижении нефтедобычи сыграло роль в стабилизации цен и снижении мировых запасов коммерческой нефти.

Владимир Дребенцов считает, что Венское соглашение, которое заключено до конца первого квартала 2018 года, должно быть продлено. По его мнению, чтобы вернуть нефтяной рынок в нормальное русло соглашение должно быть продлено и модифицировано.