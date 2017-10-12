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    Во Франкфурте сгорела высочайшая деревянная башня страны

    12.10.2017 [11:53]

    Берлин, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, во Франкфурте-на-Майне сгорела одна из наиболее высоких деревянных построек в Германии – башня Готетурм (Goetheturm). «Башня обрушилась, спасти ее уже нельзя», - сообщил представитель местной пожарной службы ранним утром в четверг.

    Поскольку пламя распространилось на большую высоту здания и существовала опасность обрушения, пожарные после прибытия не имели возможности приступить к тушению и могли лишь предотвратить распространение огня на территорию вокруг башни. Причина возгорания неизвестна, указывает dpa. «Материальный ущерб оценить невозможно, однако духовные потери огромные», - цитирует агентство слова представителя пожарных.

    Расположенная во франкфуртском районе Заксенхаузен 43-метровая Goetheturm до недавнего времени являлась самой высокой доступной для посещения деревянной постройкой в Германии. В 1999 году этот статус перешел к 60-метровой Башне тысячелетия (Jahrtausendturm) в Магдебурге, которая является самой высокой деревянной постройкой в мире.

    Франкфуртская башня была возведена в 1931 году. В 2014 году она была отреставрирована.

    Вугар Сеидов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Берлин

    AZERTAG.AZ :Во Франкфурте сгорела высочайшая деревянная башня страны
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