Во вторник в столице ожидается моросящий дождь

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 октября.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Утром и вечером местами возможен моросящий дождь. Северо-восточный ветер днем сменится на умеренный южный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13, днем 17-20 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 до 763 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем 55-65 процентов.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем - 18-23 градуса тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах местами возможны дожди, днем в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Днем прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 9-14 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах местами ожидаются моросящий дождь и туман, днем в основном без осадков. Днем будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в некоторых местах возможны дожди, которые днем постепенно прекратятся. Местами ожидается туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах местами возможны дожди, днем в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Днем будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 17-22 градуса тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах местами возможны дожди. Утром в горах ожидается туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-13, днем 16-20 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.