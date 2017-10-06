Военнослужащие поздравили учителей Джоджуг Мерджанлы с профессиональным праздником

Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

Во Всемирный день учителя группа военнослужащих военного союза Министерства обороны и прифронтовой зоны побывали в Джоджуг Мерджанлинской сельской полной средней школы имени Новруза Асланова Джебраильского района.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, военнослужащие сначала ознакомились в фойе построенного школьного комплекса с фотоуголками, классными комнатами и предметными кабинетами.

На встрече с педагогическим коллективом школы офицер Министерства обороны, заслуженный деятель искусств, персональный президентский стипендиат Абдулла Гурбани от имени руководства министерства поздравил учителей с профессиональным праздником, отметил, что проведение ими учебного процесса в школе, находящейся в нескольких километрах от врага, является большой самоотверженностью, пожелал им успехов в этой трудной, ответственной и одновременно славной работе.

Было отмечено, что несмотря на то, что при благословении общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и благодаря отваге азербайджанской армии в январе 1994 года от армянской оккупации были освобождены 22 населенных пункта Физулинского района и село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района и с того времени прошло 23 года, в этом селе жизнь все еще не была восстановлена. После освобождения высот от врага в ходе апрельских боев в 2016 году эти территории перешли под полный контроль нашей армии. Лишь после этого Распоряжением Президента Азербайджана в Джоджуг Мерджанлы были начаты строительно-восстановительные работы и первые жители в соответствии с концепцией «Великого возвращения» вернулись к родным очагам.

При личном участии Президента Ильхама Алиева состоялось открытие нового населенного пункта и многих объектов, а также сельской полной средней школы, где спустя годы прозвучал первый звонок.

Полковник Эльшад Абилов передал педагогическому коллективу школы праздничное поздравление личного состава Вооруженных сил, вручил преподавателям подарки и книгу А.Гурбани «Покорители Лелетепе».

На встрече выступили участники апрельских боев Сеймур Габибуллаев, Ровшан Рагимов, Эмиль Ахмедов и др. Отметив, что и впредь будут бдительно стоять на страже наших родных земель, они пожелали успехов учителям в деле воспитания молодого поколения в духе патриотизма.

Учительницы Саида Гулиева, Рая Аббасова, Лейла Магсудова, Гюлара Ибрагимова, представитель Исполнительной власти Джебраильского района Ханлар Зейналов и другие поблагодарили за проявленное внимание и заботу.

В заключение школьники прочли стихотворения, посвященные Родине и азербайджанской армии.