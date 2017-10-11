Волгоградские студенты побывали в Баку в рамках программы «ВолГУ Рядом»

Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

С 1 по 6 октября в Баку находилась группа студентов и преподавателей Волгоградского государственного университета с программой "ВолГУ РЯдом", направленной на популяризацию русского языка и культуры.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в течение недели студенты посетили 5 школ и интернат в Гарадагском районе Баку, провели презентации, мастер-классы, интеллектуальные игры, посвященные русской культуре и истории. Всего в мероприятиях было задействовано более 200 школьников.

Поддержку в пребывании и реализации программы оказала Исполнительная власть Гарадагского района. Гости совершили экскурсию по городу Баку, которая вызвала у них подлинный восторг, так же как и поездка в Гобустан.

На заключительном мероприятии в Центре Гейдара Алиева в Гарадагском районе принял участие депутат Милли Меджлиса, председатель Русской общины в Азербайджане, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин.

Поездка в Азербайджан в рамках программы «ВолГУ Рядом» была организована по инициативе председателя волгоградского отделения АМОР Дуньи Ахадовой.

Волгоградские гости выразили благодарность Исполнительной власти Гарадагского района за прекрасный прием и подарки.

Школы Гарадагского района г. Баку достойно приняли волгоградцев, азербайджанские школьники продемонстрировали высокий уровень знаний, прекрасное владение русским языком.

Репортажи с мероприятий были показаны на телеканалах АзТв и "Мир".