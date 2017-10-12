Volkswagen увеличил отчисления из-за «дизельгейта»

Берлин, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, немецкий автопроизводитель Volkswagen в третьем квартале 2017 года увеличил на 2,5 млрд евро общую сумму отчислений, выделяемых им на устранение последствий манипуляций с данными о выхлопах дизельных двигателей. Пресс-служба концерна сделала заявление об этом по итогам заседания наблюдательного совета компании в Вольфсбурге.

Данное решение объясняется увеличением затрат на программу выкупа и модернизации автомобилей с двухлитровыми дизельными двигателями TDI в США и Канаде. По признанию специалистов концерна, реализация этой программы оказалась «гораздо более технически сложной и трудоемкой», чем ожидалось ранее. Таким образом, общий объем выплат на устранение последствий «дизельгейта» составит около 25,1 млрд евро.

На фоне заявлений акции концерна потеряли на мировых биржах 3,1 процента своей стоимости.

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований Volkswagen (VW) вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 миллионов автомобилей с программным обеспечением, позволявшим манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности содержание вредных веществ в выхлопах дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы. Скандал спровоцировал массовый отзыв продукции концерна с рынка для устранения технических фальсификаций и привел к миллиардным компенсационным выплатам со стороны VW потребителям в США. Впоследствии «дизельгейт» затронул и другие ведущие немецкие автоконцерны.

Вугар Сеидов

собкор АЗЕРТАДЖ

Берлин