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    Volkswagen увеличил отчисления из-за «дизельгейта»

    12.10.2017 [10:46]

    Берлин, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, немецкий автопроизводитель Volkswagen в третьем квартале 2017 года увеличил на 2,5 млрд евро общую сумму отчислений, выделяемых им на устранение последствий манипуляций с данными о выхлопах дизельных двигателей. Пресс-служба концерна сделала заявление об этом по итогам заседания наблюдательного совета компании в Вольфсбурге.

    Данное решение объясняется увеличением затрат на программу выкупа и модернизации автомобилей с двухлитровыми дизельными двигателями TDI в США и Канаде. По признанию специалистов концерна, реализация этой программы оказалась «гораздо более технически сложной и трудоемкой», чем ожидалось ранее. Таким образом, общий объем выплат на устранение последствий «дизельгейта» составит около 25,1 млрд евро.

    На фоне заявлений акции концерна потеряли на мировых биржах 3,1 процента своей стоимости.

    В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований Volkswagen (VW) вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 миллионов автомобилей с программным обеспечением, позволявшим манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности содержание вредных веществ в выхлопах дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы. Скандал спровоцировал массовый отзыв продукции концерна с рынка для устранения технических фальсификаций и привел к миллиардным компенсационным выплатам со стороны VW потребителям в США. Впоследствии «дизельгейт» затронул и другие ведущие немецкие автоконцерны.

    Вугар Сеидов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Берлин

    AZERTAG.AZ :Volkswagen увеличил отчисления из-за «дизельгейта»
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