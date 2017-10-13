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    Вооруженные подразделения Армении 97 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО

    13.10.2017 [09:48]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 97 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Довех, Барекамаван, Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах в Иджеванском районе Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селах Кемерли, Фарахли, Мезем, Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, находящихся в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах в Бердском районе, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Алибейли, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся в селах Гейали, Заманлы и на безымянных высотах в Гядабейском районе.

    Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Немирли, Шураабад, Баш Гервенд, Джавахирли, Абдинли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдлер, Горадиз Физулинского района, Нюзгер Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

    AZERTAG.AZ :Вооруженные подразделения Армении 97 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
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