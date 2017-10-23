    • / ПОЛИТИКА

    ПОЛИТИКА


    Вооруженные подразделения Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 132 раза нарушили режим прекращения огня

    23.10.2017 [10:47]

    Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

    Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 132 раза.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах в Иджеванском районе Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, селах Фарахли, Джафарли Газахского района, с позиций, находящихся в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах в Бердском районе, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу, Гаралар Товузского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гядабейском районе.

    Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагибейли, Шыхлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Абдинли, Гарагашлы, Аджарлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейсалли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдлер Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

     

    AZERTAG.AZ :Вооруженные подразделения Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 132 раза нарушили режим прекращения огня
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    Армия Армении в течение суток 143 раза нарушила режим прекращения огня ВИДЕО
    20.10.2017 [10:28]
    Армия Армении в течение суток 143 раза нарушила режим прекращения огня ВИДЕО
    Министерство обороны: режим прекращения огня нарушен 137 раз ВИДЕО
    19.10.2017 [11:26]
    Министерство обороны: режим прекращения огня нарушен 137 раз ВИДЕО
    Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 132 раза нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    09.10.2017 [11:15]
    Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 132 раза нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 140 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    31.08.2017 [10:40]
    Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 140 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    Другие новости раздела
    23.10.2017 [14:09]
    В полном клеветы сообщении о ситуации на фронте Армения пытается скрыть собственные провокации
    22.10.2017 [22:35]
    В результате провокации армян погиб наш военнослужащий
    22.10.2017 [11:07]
    Армянская армия в течение суток 123 раза нарушила режим прекращения огня
    21.10.2017 [10:54]
    Армянская армия 126 раз нарушила режим прекращения огня ВИДЕО
    Вооруженные подразделения Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 132 раза нарушили режим прекращения огня