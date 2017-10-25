Вооруженные подразделения Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и минометы, 96 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60-миллиметровые минометы (3 снаряда), в течение суток 96 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Бердаван, Довех и на безымянных высотах в Ноемберянском районе, а также в селе Паравакар Иджеванского района Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селе Кемерли Газахского района, с позиций, находящихся в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах в Бердском районе, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Алибейли, Агдам, Коханеби, Мунджуглу, Гаралар и на безымянных высотах в Товузском районе, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Шихлар, Баш Гервенд, Гарагашлы, Сарыджалы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.