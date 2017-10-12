Вооруженные подразделения Армении, используя снайперские винтовки, 118 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Формирования вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток 118 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селе Бала Джафарли и на безымянных высотах в Газахском районе, с позиций, находящихся в селе Мосесгех и на безымянных высотах в Бердском районе, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу и на безымянных высотах в Товузском районе, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гядабейском районе.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Шихлар, Джавахирли, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдлер Физулинского района, Нюзгер и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.