Восточный танец 13-летней азербайджанки в эфире телеканала НТВ ВИДЕО

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

На российском телеканале НТВ продолжается проект «Ты супер! Танцы», участницей очередного тура которого стала 13-летняя азербайджанка Севда Фатуллаева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в отборочном туре Севда Фатуллаева станцевала восточный танец, наполненный элементами ориенталя и пластики, однако юной танцовщице не удалось пройти в следующий этап проекта «Ты супер! Танцы». Члены жюри — хореограф и режиссер театральных постановок Егор Дружинин, балерина и ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, хореограф Евгений Папунаишвили и актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк выразили надежду, что смогут увидеть Севду в следующих проектах.

Отметим, что международный конкурс «Ты супер! Танцы» ставит цель объединить таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарить детям, оставшимся без попечения родителей, шанс исполнить заветные мечты.