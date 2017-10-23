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    КУЛЬТУРА


    Восточный танец 13-летней азербайджанки в эфире телеканала НТВ ВИДЕО

    23.10.2017 [11:14]

    Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

    На российском телеканале НТВ продолжается проект «Ты супер! Танцы», участницей очередного тура которого стала 13-летняя азербайджанка Севда Фатуллаева.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в отборочном туре Севда Фатуллаева станцевала восточный танец, наполненный элементами ориенталя и пластики, однако юной танцовщице не удалось пройти в следующий этап проекта «Ты супер! Танцы». Члены жюри — хореограф и режиссер театральных постановок Егор Дружинин, балерина и ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, хореограф Евгений Папунаишвили и актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк выразили надежду, что смогут увидеть Севду в следующих проектах.

    Отметим, что международный конкурс «Ты супер! Танцы» ставит цель объединить таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарить детям, оставшимся без попечения родителей, шанс исполнить заветные мечты.

    AZERTAG.AZ :Восточный танец 13-летней азербайджанки в эфире телеканала НТВ ВИДЕО
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