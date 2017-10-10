    • / ОБЩЕСТВО

    ОБЩЕСТВО


    Временами пройдут дожди, местами интенсивного характера

    10.10.2017 [15:59]

    Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 октября.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в среду в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в некоторых местах возможны дожди. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16, днем 16-20 градусов тепла, в Баку ночью 14-16, днем 17-19 градусов тепла.

    Атмосферное давление поднимется с 761 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90 процентов.

    В Нахчыванской Автономной Республике временами возможны грозы и дожди. Будет преобладать западный ветер с усилением во время грозы.

    Температура воздуха ночью составит 4-9, днем - 18-23 градуса тепла.

    В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах временами возможны грозы и дожди. Местами осадки примут интенсивный характер. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

    В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах временами возможны грозы и дожди. Местами осадки примут интенсивный характер. Будет преобладать ожидается временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

    В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах временами возможны грозы и дожди. Местами осадки примут интенсивный характер. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 3-6, днем 6-10 градусов тепла.

    В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах временами возможны грозы и дожди. Местами осадки примут интенсивный характер. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 15-20 градуса тепла.

    В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах временами возможны грозы и дожди. Местами осадки примут интенсивный характер. Утром в горах ожидается слабый туман. Прогнозируется временами усиливающийся северо-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 12-14, днем 15-19 градусов тепла, в горах ночью 7-10, днем 10-15 градусов тепла.

    AZERTAG.AZ :Временами пройдут дожди, местами интенсивного характера
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    Завтра в высокогорье ожидается снег
    03.10.2017 [14:53]
    Завтра в высокогорье ожидается снег
    Завтра в некоторых районах прогнозируется мокрый снег и снег
    02.10.2017 [16:47]
    Завтра в некоторых районах прогнозируется мокрый снег и снег
    Завтра в высокогорье прогнозируется мокрый снег и снег
    27.09.2017 [15:26]
    Завтра в высокогорье прогнозируется мокрый снег и снег
    Завтра в столице ожидаются дожди
    26.09.2017 [15:28]
    Завтра в столице ожидаются дожди
    Другие новости раздела
    10.10.2017 [15:26]
    Синоптики предупреждают: Температура воздуха в столице понизится на 4-6 градусов
    09.10.2017 [17:36]
    Синоптики предупреждают: Температура воздуха понизится на 5-7 градусов
    09.10.2017 [17:36]
    В пункте Новрузлу реки Араз отмечено понижение уровня воды на 40 см
    09.10.2017 [17:33]
    В Азербайджан возвращаются дожди и грозы
    Временами пройдут дожди, местами интенсивного характера