Временами пройдут дожди, местами интенсивного характера

Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 октября.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в среду в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в некоторых местах возможны дожди. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16, днем 16-20 градусов тепла, в Баку ночью 14-16, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 761 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90 процентов.

В Нахчыванской Автономной Республике временами возможны грозы и дожди. Будет преобладать западный ветер с усилением во время грозы.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем - 18-23 градуса тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах временами возможны грозы и дожди. Местами осадки примут интенсивный характер. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах временами возможны грозы и дожди. Местами осадки примут интенсивный характер. Будет преобладать ожидается временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах временами возможны грозы и дожди. Местами осадки примут интенсивный характер. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 3-6, днем 6-10 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах временами возможны грозы и дожди. Местами осадки примут интенсивный характер. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 15-20 градуса тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах временами возможны грозы и дожди. Местами осадки примут интенсивный характер. Утром в горах ожидается слабый туман. Прогнозируется временами усиливающийся северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-14, днем 15-19 градусов тепла, в горах ночью 7-10, днем 10-15 градусов тепла.