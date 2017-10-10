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    Все автомобили в ОАЭ будут оборудованы системой экстренного вызова

    10.10.2017 [10:39]

    Абу-Даби, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    C середины следующего года все модели транспортных средств, въезжающие на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, будут оснащены новой системой экстренного вызова, которая автоматически будет сообщать о несчастном случае службам полиции и скорой помощи, передают местные СМИ cо ссылкой на заявление Управления телекоммуникационного регулирования.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, все новые модели автомобилей будут оснащены чипом и SIM-картой. При ударе чип автоматически отправит предупреждение аварийным службам о происшествии. Механизм оповещения также отправит точные данные о месте совершения аварии с указанием личности водителя.

    Сообщается, что система, запущенная полицией Дубая, будет обязательной для всех новых автомобилей и будет помогать сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации, что является ключевым аспектом в спасении жизней в случае серьезных дорожно-транспортных происшествий. Владельцы старых автомобилей также могут подключиться к новой системе экстренного оповещения.

    На сегодняшний день время реагирования на аварии в Дубае составляет около 12 минут. Данная инициатива будет распространяться на всю страну и установка новой системы оповещения не потребует оплаты со стороны автомобилистов.

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Абу-Даби

    AZERTAG.AZ :Все автомобили в ОАЭ будут оборудованы системой экстренного вызова
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