Все автомобили в ОАЭ будут оборудованы системой экстренного вызова

Абу-Даби, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

C середины следующего года все модели транспортных средств, въезжающие на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, будут оснащены новой системой экстренного вызова, которая автоматически будет сообщать о несчастном случае службам полиции и скорой помощи, передают местные СМИ cо ссылкой на заявление Управления телекоммуникационного регулирования.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, все новые модели автомобилей будут оснащены чипом и SIM-картой. При ударе чип автоматически отправит предупреждение аварийным службам о происшествии. Механизм оповещения также отправит точные данные о месте совершения аварии с указанием личности водителя.

Сообщается, что система, запущенная полицией Дубая, будет обязательной для всех новых автомобилей и будет помогать сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации, что является ключевым аспектом в спасении жизней в случае серьезных дорожно-транспортных происшествий. Владельцы старых автомобилей также могут подключиться к новой системе экстренного оповещения.

На сегодняшний день время реагирования на аварии в Дубае составляет около 12 минут. Данная инициатива будет распространяться на всю страну и установка новой системы оповещения не потребует оплаты со стороны автомобилистов.

Ася Гаджизаде

собкор АЗЕРТАДЖ

Абу-Даби