Встреча президентов Азербайджана и Болгарии в расширенном составе
AzerTAg.az
13.10.2017 [11:02]
Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ
13 октября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Болгария Румена Радева в расширенном составе с участием делегаций.
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