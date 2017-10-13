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    Встреча президентов Азербайджана и Болгарии в расширенном составе

    13.10.2017 [11:02]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    13 октября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Болгария Румена Радева в расширенном составе с участием делегаций.

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