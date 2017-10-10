Выдающийся ученый, открывший новую страницу в исследовании современной арабской литературы

Сегодня исполняется 78 лет со дня рождения выдающегося ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой

Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

10 октября исполняется 78 лет со дня рождения выдающегося ученого-востоковеда, занимающего особое место в истории мирового востоковедения, профессора Аиды ханум Имангулиевой.

Наследие, оставленное Аидой ханум Имангулиевой, открывает новую страницу, новый путь в исследовании современной арабской литературы. Она является самым видным и солидным ученым в изучении арабской эмигрантской литературы на мировом уровне. Это признают не только востоковеды Азербайджана и бывшего Советского Союза, но и европейские и арабские ученые.

Закончив в 1962 году факультет востоковедения Азербайджанского государственного университета (ныне - Бакинский государственный университет), Аида Имангулиева защитила в 1966 году кандидатскую, а в 1989 году – докторскую диссертации. А.Имангулиева прошла путь от младшего научного сотрудника Института востоковедения Академии наук Азербайджанской ССР до директора этого научного учреждения. Она была членом президиума Востоковедческого общества бывшего СССР, Координационного совета по исследованию восточной литературы. Занимавшаяся долгие годы педагогической деятельностью Аида ханум была одним из основных создателей курса новой арабской литературы в Советском Союзе и Азербайджане. А.Имангулиева внесла огромный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров востоковедов.

Академик Зия Буньятов особо подчеркивал это качество научно-педагогической деятельности видного востоковеда. Он отмечал, что Аида ханум всегда делилась своими глубокими научными знаниями с молодыми учеными и аспирантами, оказывала им возможную помощь. Знакомые с Аидой Имангулиевой хорошо знали ее как трудолюбивого и в высшей степени самокритичного ученого. Каждый из научных трудов Аиды ханум является результатом ее напряженного, великого труда. За всем сказанным предстает образ настоящей азербайджанской женщины и матери, обладавшей высокими человеческими качествами, скромной, доброй, милой, красивой, благородной. Этими качествами она завоевала уважение и любовь коллег.

Сфера научной деятельности Аиды ханум Имангулиевой была широкой и разносторонней. В ее научных произведениях исследовались синтез культурных традиций Запада и Востока, развитие творческого стиля и становление новых литературных течений. Это создало очень важную почву для будущих исследований не только арабской литературы, но и всей новой литературы Востока.

Сегодня, во время создания широких связей со всеми странами арабского Востока, ощущается необходимость в более близком ознакомлении с каждой сферой жизни этих стран. Научные произведения Аиды ханум Имангулиевой занимают присущее им важное место в этом контексте.

А.Имангулиева, являющаяся автором трех монографий («Михаил Нуайме», Москва, 1975; «Джубран Халил Джубран», Баку, 1975; «Корифеи новой арабской литературы», Баку, 1991) и более 70 научных статей, была редактором многочисленных научных произведений в сфере восточной филологии.

Две семьи, в одной из которых родилась и выросла Аида Имангулиева, и вторая, в которую она вошла как невестка, имеют особое место и роль в литературно-культурной мысли азербайджанского народа. Такая среда создала духовную почву для напряженных занятий Аидой ханум литературно-художественным творчеством. Отец Аиды ханум – Насир Имангулиев – был одним из видных представителей азербайджанской печати. Насир муаллим долгие годы работал редактором вечерних газет «Бакы» и «Баку». Аида ханум вошла как невестка в дом выдающегося азербайджанского писателя, ученого и педагога Мир Джалала Пашаева.

Несомненно, что личность Аиды ханум, сформировавшаяся в результате влияния высокоинтеллектуальной среды, по словам академика Джамиля Гулиева, выделяется среди других представительниц азербайджанской интеллигенции неповторимостью, высокими ценными качествами. Одним из исторических успехов Азербайджана в ХХ веке является формирование современной азербайджанской женщины, активно участвующей во всех сферах общественно-политической, культурной жизни нашей страны. Если бы был составлен список самых достойных женщин Азербайджана ХХ века, то, несомненно, Аида ханум заняла бы в нем первое место.

Сегодня Аиды ханум нет с нами, но ее память живет в сердцах, а научные труды всегда будут ценным источником в изучении востоковедения.