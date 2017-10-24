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    ОБЩЕСТВО


    Выплачены единовременные денежные пособия 3 660 лицам, отбывшим наказание  в учреждениях Пенитенциарной службы

    24.10.2017 [14:04]

    Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

    За январь-сентябрь 2017 года районными (городскими) Центрами социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана обеспечена выплата единовременной материальной помощи освободившимся из пенитенциарных учреждений, а также нуждающимся в медицинской и социальной помощи 3 660 гражданам.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью МТСЗН, единовременные денежные пособия были назначены на основании действующего законодательства в размере четырех минимальных зарплат (464 маната).

    В соответствии с подписанным между Министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН) и Министерством юстиции Азербайджана соответствующим соглашением, для лиц, чьи сроки отбывания наказания в учреждениях Пенитенциарных службы близятся к концу, организуются курсы профессиональной подготовки с целью оказания им помощи в трудоустройстве. Как продолжение мер во исполнение отмеченного Плана действий, в этом году срок наказания в пенитенциарных учреждениях (в том числе в исправительных учреждениях Пенитенциарной службы номер 6, 2, 4, 7, 10 и 16 города Баку, в воспитательном учреждении для несовершеннолетних подростков, а также в исправительном учреждении номер 5 Сальянского района) для 164 лиц, чьи сроки отбывания наказания в учреждениях Пенитенциарной службы близятся к концу, организованы курсы профподготовки на маляра, электрогазосварщика, мастера по ремонту автомобилей и компьютерной техники и др.

    AZERTAG.AZ :Выплачены единовременные денежные пособия 3 660 лицам, отбывшим наказание  в учреждениях Пенитенциарной службы
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