Вышел из печати «Азербайджанско-английский идиоматический словарь» профессора Нигяр Велиевой

Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

Вышла из печати книга профессора Азербайджанского университета языков, доктора филологических наук Нигяр Велиевой «Азербайджанско-английский идиоматический словарь».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, словарь предназначен для студентов высших учебных заведений, преподавателей, докторантов, диссертантов, переводчиков, журналистов, дипломатов, бизнесменов, в целом, для широкой читательской аудитории, желающей в совершенстве изучить английский язык.

Азербайджан, обладающий богатой историей и традицией создания словарей, сегодня интегрируется в глобальный мир со своими национально-духовными ценностями, культурой. Директор Института языкознания имени Насими НАНА, доктор филологических наук, профессор, действительный член НАНА Мохсун Нагисойлу, написавший предисловие книге, отмечает, что с течением времени ощущается необходимость в создании различных словарей. Независимая Азербайджанская Республика, имеющая выход в международное пространство, с помощью английского языка налаживает различные связи. Сегодня влияние азербайджанского языка растет с каждым днем. Что же касается английского языка, то он, несомненно, неуклонно выходит за пределы географии своего распространения. В число факторов, влияющих на распространение английского языка на широком географическом пространстве, входят организация нашей страной различных мероприятий мирового масштаба (к примеру, конкурс песни «Евровидение 2012», Габалинский международный музыкальный фестиваль, Бакинский джазовый фестиваль, Международный фестиваль мугама, первые Европейские игры «Баку-2017», соревнования Формула-1, 42-я Шахматная олимпиада, IV Игры исламской солидарности и пр.), а также ее участие в международных мероприятиях за рубежом и другие вопросы. Таким образом, влияние английского языка, играющего ведущую роль в различных сферах, на азербайджанский язык, налицо. Что касается технических факторов, то современные научно-технические новшества, оборудование и приборы, в особенности, новшества в области связи и информационных технологий, обусловливают неизбежность влияния английского на азербайджанский язык. Все это наглядно подтверждает огромную потребность в англо-азербайджанских и азербайджано-английских отраслевых словарях. В этом контексте, составленный профессором Нигяр Велиевой «Азербайджанско-английский идиоматический словарь» полностью отвечает велению времени.

С другой стороны, утвержденная Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 9 апреля 2013 года «Государственная программа по использованию азербайджанского языка в условиях глобализации в соответствии с требованиями времени и развитию языкознания в стране» ставит перед нашими учеными-лингвистами важные задачи. С этой точки зрения подготовленный профессором Нигяр Велиевой словарь является ценным вкладом в языкознание, сферу перевода.

Следует отметить, что фразеологические сочетания, пословицы и поговорки в современном азербайджанском и английском языках с учетом их схожих и отличительных особенностей можно разделить на три группы, данный вопрос нашел отражение с использованием при составлении словаря условных обозначений. Так, выражения, пословицы, можно сказать, абсолютно одинаковые в обоих языках как по значению, образу, так и лексическому составу, переводятся на английский язык со своим эквивалентом, что обозначается в словаре знаком «=» (равенства). К примеру, лизать пятки (кому-то) (заискивать) = to lick someone’s shoes / to lick someone’s boots. У стен тоже есть уши. = Even the walls have ears.

Частично или полностью отличающиеся друг от друга по своему образному и лексическому составу, однако одинаковые по значению фразеологические сочетания, пословицы и поговорки приводятся в словаре со знаком «-» (-). Все, что относится к этому виду, называется аналогом и переводится на противоположный язык посредством аналога. К примеру, - Нет человека без недостатков. - Every man has his fault. –Держи с народом связь, не ударишь лицом в грязь, - Keep the people in order not to disgrace oneself. –Тьфу-тьфу не сглазить! - Touch wood!

Фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, принадлежащие лишь одному языку, то есть либо азербайджанскому, либо английскому, и не имеющие соответствующего эквивалента либо аналога в сравниваемых языках приводятся со знаком * (звездочка). К примеру, * о том, кому за добро отвечают неблагодарностью - when one’s kindness to answered by ingratitude. Или * о толпе шумливых, суетливых детей - a great many of men (too many, so many, such a lot of noisy, fussy, restless children). * Оставить приятные воспоминания о чем-либо (о еде) - to continue to feel the taste of something pleasant (some delicious, delightful eating). * Легкий (легок, скор, скорый), на ногу (живой, резвый, легкий на подъем) - to be efficient / to be promt (to do something quickly). Кстати, следует отметить, что одно из ценных качеств словаря заключается в приведении в скобках разъяснений идиоматических выражений (как имеющих эквивалент, так и не имеющих аналога и эквивалента) для лучшего понимания читателем. Это видно из вышеприведенных примеров. Обратим внимание на некоторые примеры, связанные с этой особенностью. Можно привести такие примеры, как

-положить себе в карман (прикарманить) - to take possession of something /to arrogate something to oneself / to lay fale claim to something

-заткнуть за пояс - to knock spots off someone / to throw someone in the shade

-набивать (себе) карман (обогащаться, наживаться) - to line one’s pocket(s) / to make one’s pockets bulge / to feather one’s nest / to fill one’s purse

-уходить несолоно хлебавши (уйти без ничего, не добившись ожидаемого, желаемого) - without having got what one wanted / with nothing for one’s и многие другие.

Еще одна ценная особенность словаря заключается в том, что здесь наряду с буквальным значением идиоматических выражений, пословиц, поговорок приводятся и сравнения. При этом для удобства читателя приводятся сокращенно Lit (literally), то есть, «буквально» и Cf (confer), то есть «сравни». Эта особенность также распространяется на все идиоматические выражения, пословицы и поговорки в словаре, как имеющие эквивалент, так и не имеющие аналога и эквивалента. К примеру, видно деревню по лаю собак - Lit. A village is known by the barking of the dogs / Cf. Nothing will be hidden. Или же нашла коса на камень (и брызги вверх) - Lit. The sсythe clashed on stone (i.e. onе has met one’s match)/ Diamond cut diamond наряду с выражениями сравнивается с поговоркой «When Greek meets Greek then comes the tug of war». А наряду с поговоркой «To say is a trouble, but to keep mum is twice trouble», являющейся аналогом выражения «Говорить – беда, а молчать – другая», для сравнения приводится известная английскому мышлению поговорка «I’ve a word for your ear, but the wolf is prowling near».

Эти несколько примеров, приведенные из богатого материала словаря, подтверждают еще и то, что идиоматические выражения являются важным вопросом для изучающих тот или иной иностранный язык. То есть, специалист той или иной сферы, ведя переписку на иностранном языке, может столкнуться с проблемой в доведении определенного выражения, мысли.

Еще одна ценная особенность словаря заключается в том, что здесь доводится до внимания написание определенных слов на американском английском. При этом отмечается сокращенно Amer., а в скобках приводится эквивалент данного слова на британском английском. К примеру, приглашение - Amer. a bid (invitation).

Составленный профессором Нигяр Велиевой словарь является результатом глубоких изысканий. В связи с одним только словом «совесть» в словаре на английском языке приводится около 70 азербайджанских идиоматических выражений. Таких примеров достаточно много. Все это подтверждает, что автор в совершенстве исследовала тонкости значений в азербайджанском и английском языках.

Книга является полезным материалом на специальных курсах по лексикологии, в теории перевода, на предмете сравнительной типологии, различных теоретических и практических семинарах, для других лексикографических исследований, в подготовке отдельных словарей. Словарь служит ценным лексикографическим источником для развития теории создания и использования фразеологии.

Научный редактор книги, выпущенной в Издательско-полиграфическом центре «Мутарджим», - исполнительный директор Фонда «Знание» при Президенте Азербайджанской Республики Огтай Самедов.

Автор «Азербайджанско-английского идиоматического словаря» профессор Нигяр Велиева с 2011 года является членом Европейского лингвистического общества. Ее научные работы опубликованы в США, России, Бразилии, Польше, Испании, Румынии, Франции, Грузии и Канаде, а также ряде влиятельных международных научно-теоретических, методических журналов нашей страны.