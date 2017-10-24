Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ Вышел в путь первый грузовой поезд, который проедет по маршруту Баку-Тбилиси-Карс Как сообщили АЗЕРТАДЖ в компании ADY Express, поезд, состоящий из 82 контейнеров, вышел в путь со станции Кустанай в Казахстане и взял путь на турецкий город Мерсин. Поезд приедет на казахстанский порт Курык, откуда грузы будут доставлены в Бакинский международный морской торговый порт. Затем контейнеры будут отправлены по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

AZERTAG.AZ : Вышел в путь первый грузовой поезд, который проедет по маршруту Баку-Тбилиси-Карс

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