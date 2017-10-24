    • / ЭКОНОМИКА

    ЭКОНОМИКА


    Вышел в путь первый грузовой поезд, который проедет по маршруту Баку-Тбилиси-Карс

    24.10.2017 [17:04]

    Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

    Вышел в путь первый грузовой поезд, который проедет по маршруту Баку-Тбилиси-Карс

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в компании ADY Express, поезд, состоящий из 82 контейнеров, вышел в путь со станции Кустанай в Казахстане и взял путь на турецкий город Мерсин. Поезд приедет на казахстанский порт Курык, откуда грузы будут доставлены в Бакинский международный морской торговый порт. Затем контейнеры будут отправлены по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

    AZERTAG.AZ :Вышел в путь первый грузовой поезд, который проедет по маршруту Баку-Тбилиси-Карс
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    24.10.2017 [17:57]
    Kубинская печать пишет о значении железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс
    21.10.2017 [18:35]
    Начнет функционировать автобусный рейс Баку-Харьков-Киев
    21.10.2017 [10:52]
    Buta Airways предлагает билеты в Минеральные воды за 29 евро
    20.10.2017 [18:39]
    В Риге обсудили развитие международного транспортного коридора «Север-Юг»
    Вышел в путь первый грузовой поезд, который проедет по маршруту Баку-Тбилиси-Карс