Высота снежного покрова в селе Крыз Губинского района достигла 9 см

Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана распространил информацию о фактических погодных условиях, наблюдаемых на территории страны с полудня 16 октября до сегодняшнего утра.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, с полудня 16 октября до утра 17 октября на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, прошли грозы, переменные дожди. Местами осадки приняли интенсивный ливневый характер, в высокогорье выпал снег. Преобладал северо-западный ветер, временами усиливающийся в некоторых районах и на Абшеронском полуострове.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило - 6-15 мм, в Лянкяран-Астаринской зоне - 9-14, на Большом Кавказе - 1-13, в районах Центрального Арана - 1-8, на Малом Кавказе - 5-6, в Газах-Гянджинской зоне - 0-4, в Нахчыванской АР - 0-6 мм.

Высота снежного покрова в селе Крыз Губинского района составила 9 см, Хыналыге и Шахдаге - 4 см.