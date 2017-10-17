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    Высота снежного покрова в селе Крыз Губинского района достигла 9 см

    17.10.2017 [11:48]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана распространил информацию о фактических погодных условиях, наблюдаемых на территории страны с полудня 16 октября до сегодняшнего утра.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, с полудня 16 октября до утра 17 октября на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, прошли грозы, переменные дожди. Местами осадки приняли интенсивный ливневый характер, в высокогорье выпал снег. Преобладал северо-западный ветер, временами усиливающийся в некоторых районах и на Абшеронском полуострове.

    Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило - 6-15 мм, в Лянкяран-Астаринской зоне - 9-14, на Большом Кавказе - 1-13, в районах Центрального Арана - 1-8, на Малом Кавказе - 5-6, в Газах-Гянджинской зоне - 0-4, в Нахчыванской АР - 0-6 мм.

    Высота снежного покрова в селе Крыз Губинского района составила 9 см, Хыналыге и Шахдаге - 4 см.

    AZERTAG.AZ :Высота снежного покрова в селе Крыз Губинского района достигла 9 см
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