Высшая школа нефти – лидер по числу студентов, набравших 700 баллов

Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

Бакинская высшая школа нефти (БВШН) является лидером среди вузов страны по числу студентов-первокурсников, получивших при поступлении 700 баллов. Согласно статистическим данным, семь из 15 абитуриентов, набравших высший балл, сдавали экзамены в первой группе специальностей, и все они выбрали БВШН. Пять студентов будут учиться по специальности «Инженер по автоматизации процессов», а двое – по специальности «Инженер-химик».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе БВШН, выступая на встрече с этими студентами, ректор высшей школы Эльмар Гасымов отметил, что высоко ценит решение молодых людей, которыми гордится весь Азербайджан, получить высшее образование именно в БВШН – одном из самых перспективных и динамично развивающихся вузов страны. Он поинтересовался их планами на будущее, а также дал студентам несколько полезных советов и рекомендаций и пожелал им успехов в учебе.

В заключение была сделана фотография на память.