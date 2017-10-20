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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Высшая школа нефти – лидер по числу студентов, набравших 700 баллов

    20.10.2017 [15:22]

    Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

    Бакинская высшая школа нефти (БВШН) является лидером среди вузов страны по числу студентов-первокурсников, получивших при поступлении 700 баллов. Согласно статистическим данным, семь из 15 абитуриентов, набравших высший балл, сдавали экзамены в первой группе специальностей, и все они выбрали БВШН. Пять студентов будут учиться по специальности «Инженер по автоматизации процессов», а двое – по специальности «Инженер-химик».

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе БВШН, выступая на встрече с этими студентами, ректор высшей школы Эльмар Гасымов отметил, что высоко ценит решение молодых людей, которыми гордится весь Азербайджан, получить высшее образование именно в БВШН – одном из самых перспективных и динамично развивающихся вузов страны. Он поинтересовался их планами на будущее, а также дал студентам несколько полезных советов и рекомендаций и пожелал им успехов в учебе.

    В заключение была сделана фотография на память.

    AZERTAG.AZ :Высшая школа нефти – лидер по числу студентов, набравших 700 баллов
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