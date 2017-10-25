Выступление французского аккордеониста восхитило бакинскую публику

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

25 октября в рамках проходящего в Баку с 20 по 28 октября Международного джаз-фестиваля в Elektra Events Нall состоялся концерт всемирно известного французского композитора и аккордеониста Ришара Гальяно.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, открывая мероприятие, посол Франции в нашей стране Аурелия Буше выразила признательность Министерству культуры и туризма Азербайджана за организацию фестиваля на столь высоком уровне. Она отметила, что подобные мероприятия способствуют укреплению культурных связей между странами мира.

Говоря о творчестве Ришара Гальяно, А.Буше отметила, что на Родине его называют “священным монстром джаза”, он пользуется большой популярностью. Музыкант владеет игрой на всех разновидностях аккордеона.

Затем выступил известный французский аккордеонист, в исполнении которого прозвучали популярные композиции. В концерте также принял участие Orchestra "Sinfonietta" под управлением народного артиста Ялчина Адыгезалова.