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    КУЛЬТУРА


    Выступление французского аккордеониста восхитило бакинскую публику

    25.10.2017 [21:50]

    Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

    25 октября в рамках проходящего в Баку с 20 по 28 октября Международного джаз-фестиваля в Elektra Events Нall состоялся концерт всемирно известного французского композитора и аккордеониста Ришара Гальяно.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, открывая мероприятие, посол Франции в нашей стране Аурелия Буше выразила признательность Министерству культуры и туризма Азербайджана за организацию фестиваля на столь высоком уровне. Она отметила, что подобные мероприятия способствуют укреплению культурных связей между странами мира.

    Говоря о творчестве Ришара Гальяно, А.Буше отметила, что на Родине его называют “священным монстром джаза”, он пользуется большой популярностью. Музыкант владеет игрой на всех разновидностях аккордеона.

    Затем выступил известный французский аккордеонист, в исполнении которого прозвучали популярные композиции. В концерте также принял участие Orchestra "Sinfonietta" под управлением народного артиста Ялчина Адыгезалова.

    AZERTAG.AZ :Выступление французского аккордеониста восхитило бакинскую публику
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