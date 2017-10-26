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    Выявлена связь между временами года и выпадением волос

    26.10.2017 [15:11]

    Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

    British Journal of Dermatology рассказал об исследовании ученых одного из университетов США, изучивших вопрос о возможной связи между выпадением волос и временами года. В частности, исследователи проанализировали статистику поисковика Google, определив таким образом сезон, на который приходится рост запросов от интернет-пользователей об алопеции. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт medikforum.ru.

    Авторы проекта охватили своим расследованием период с 2004 по 2016 год. Ими было сделано заключение о том, что наибольшее количество поисковых запросов о выпадении волос приходится на летние и ранние осенние месяцы. По словам исследователей, полученные ими данные совпадают с результатами предыдущих работ по данной проблеме.

    Таким образом, считают специалисты, не нужно паниковать, заметив усилившееся выпадение волос в определенное время года - во второй половине лета и в начале осени это не аномалия, а скорее норма. Рост волос в указанный сезон естественным образом приостанавливается и некоторое время пребывает в фазе покоя. Ученые связывают это с повышенным уровнем ультрафиолетовых лучей.

    В такой период как раз и наблюдается более интенсивное «облетание» волос с головы, отметили они. Но при условии, что у человека отсутствуют генетические нарушения и тяжелые заболевания, на месте выпавших начнут расти новые волосы.

     

    AZERTAG.AZ :Выявлена связь между временами года и выпадением волос
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