Выявлена связь между временами года и выпадением волос

Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

British Journal of Dermatology рассказал об исследовании ученых одного из университетов США, изучивших вопрос о возможной связи между выпадением волос и временами года. В частности, исследователи проанализировали статистику поисковика Google, определив таким образом сезон, на который приходится рост запросов от интернет-пользователей об алопеции. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт medikforum.ru.

Авторы проекта охватили своим расследованием период с 2004 по 2016 год. Ими было сделано заключение о том, что наибольшее количество поисковых запросов о выпадении волос приходится на летние и ранние осенние месяцы. По словам исследователей, полученные ими данные совпадают с результатами предыдущих работ по данной проблеме.

Таким образом, считают специалисты, не нужно паниковать, заметив усилившееся выпадение волос в определенное время года - во второй половине лета и в начале осени это не аномалия, а скорее норма. Рост волос в указанный сезон естественным образом приостанавливается и некоторое время пребывает в фазе покоя. Ученые связывают это с повышенным уровнем ультрафиолетовых лучей.

В такой период как раз и наблюдается более интенсивное «облетание» волос с головы, отметили они. Но при условии, что у человека отсутствуют генетические нарушения и тяжелые заболевания, на месте выпавших начнут расти новые волосы.